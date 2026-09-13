Aspendos'un taç gecesi: Verdi'nin 'Attila' ile 33. opera ve bale festivali başladı

festival açılışı tarihi atmosferde gerçekleştirildi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 12-26 Eylül 2026 tarihleri arasında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşuyor. Bu yıl festivalin açılış gecesi, Giuseppe Verdi'nin erken dönem yapıtlarından biri olan 'Attila' operasıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde festivalin yönetici kadrosu ve yerel yetkililer sahnede yer aldı; konuşmayı ise Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan yaptı.

perde 'Attila' ile açıldı:

Açılış temsili Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelendi. Orkestra şefliği Lorenzo Castriota, koro şefliği ise Mahir Seyrek tarafından üstlenilen yapımda, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu solistleri destekledi. Eser, rejisör Yiğit Günsoy imzasıyla sahneye taşındı; dekor ve kostüm tasarımı Semahat Gülden Sayıl, koreografi Bader Çakan, ışık tasarımı İnan Erbil Sefer tarafından gerçekleştirildi.

'Attila'da başlıca rolleri Şafak Güç (Attila), Bilge Yılmaz (Odabella), M. Burak Pektaş (Foresto) ve Serhat Konukman (Ezio) üstlendi. Üç perde olarak sahnelenen ve 1846'da bestelenen bu eser, Hun hükümdarı Attila'nın Roma'yla ilişkisini merkeze alan, güç, intikam, sadakat, ihanet ve aidiyet gibi temaları derinlemesine işleyen bir insanlık dramı olarak festivalin açılış gecesinde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

programın öne çıkan yapımları ve prodüksiyon ayrıntıları:

Festival programında dört eser toplam altı temsille sanatseverlerle buluşacak. Bunlar arasında bir opera, iki bale eseri ve bir sahne kantatı bulunuyor. Programda ayrıca Kazakistan'dan katılan Abay Operası sanatçılarının performansları da yer alıyor.

15 Eylül 2026 Salı akşamı sahnelenecek olan 'Anna Karenina' balesi, Tolstoy'un romanından uyarlanarak Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından dünya prömiyeri niteliğinde sahnelenecek. Eserin müzik düzenlemeleri ve orijinal besteleri Tchaikovsky, Puccini, Prokofiev ve düzenlemeleri Tulio Gagliardo Varas tarafından yapılırken, koreografisi Young Soon Hue imzası taşıyor. 'Anna Karenina'da dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Gülay Korkut ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından gerçekleştirildi. Eser daha önce 2 Mayıs 2026 tarihinde dünya prömiyeriyle izleyici karşısına çıkmıştı ve festival kapsamında Aspendos ortamında yeniden sahnelenecek.

Festivalin diğer önemli ayağı olan 'Carmina Burana' sahne kantatı ise 19 ve 21 Eylül 2026 akşamlarında Aspendos'ta yer alacak. Carl Orff'un eserinde orkestra şefliğini Maximilian Cem Haberstock, koro şefliğini Mahir Seyrek, çocuk korosu şefliğini ise Sinem Emine Ulusoy üstleniyor. Solist kadrosunda sopranolar Nurdan Küçükekmekçi ve Işılay Meriç Karataş, tenorlar Erdem Erdoğan ve Dağhan Ergün, baritonlar Tuğrul Enver Töre ve M. Yusuf Yıldız dönüşümlü olarak sahne alacaklar.

'Carmina Burana' prodüksiyonunda koreografiler ve sahne düzenlemeleri çok katmanlı bir yapı sunuyor; yapımın sahneye koyuluşunda A. Volkan Ersoy yönetmenliği ve çok sayıda koreograf katkısı öne çıkıyor. Dekor tasarımı Ferhat Karakaya, kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından yapıldı. Eserde orkestranın, koroların, solistlerin ve bale sanatçılarının bir arada olduğu yaklaşık 250 kişilik kadro izleyiciye sunulacak.

kapanış gecesi ve konuk topluluk:

Festivalin kapanışında, 25 ve 26 Eylül 2026 tarihlerinde Kazakistan'dan davet edilen 'Abay adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu' sahne alacak. Topluluk, iki gece boyunca Aram Haçaturyan'ın bestesiyle 'Spartacus' balesini sergileyecek. Eserin librettosu Nikolai Volkov, redaksiyonu Yuri Grigorovich, koreografisi ise Zaurbek Raybayev tarafından hazırlanmış olup, Spartacus'ün özgürlük mücadelesini güçlü müzikal ve koreografik anlatımla seyirciye taşıması bekleniyor.

33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihî dokusuyla birleşen repertuar seçkisi ve yerli ile yabancı toplulukların bir araya geldiği zengin programıyla opera ve bale tutkunlarına kapsamlı bir sanat deneyimi sunuyor.

33. ULUSLARARASI ASPENDOS OPERA VE BALE FESTİVALİ, GİUSEPPE VERDİ’NİN ESERİ "ATTİLA" OPERASIYLA BAŞLADI.