Sarıgöllü kadınlar Bursa'nın kültür mirasını yakından tanıdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Sarıgöl Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen kültür gezisi kapsamında Sarıgöllü kadınlar Bursa'nın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

gezi programı ve amaçları:

Organizasyon, katılımcılara kentin tarihi ve turistik değerlerini yerinde görme imkanı sağlayarak kültürel farkındalığı artırmayı hedefledi. Etkinlikte kadınlar, Bursa'nın zengin mirasını yakından gözlemleme fırsatı buldu ve sosyal etkileşim imkanları elde etti.

kadınların değerlendirmeleri:

Geziye katılanlar, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’nun kadınlar için hayata geçirmiş olduğu bu güzel etkinlikte Bursa’nın değerlerini gördük. Kadınlara yönelik böyle güzel etkinlikler düzenlediği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’ya teşekkür ederiz ifadelerini kullandılar.

Yerel yönetimlerin düzenlediği bu tür programlar, katılımcıların kültürel bilgi birikimini ve kent aidiyetini güçlendirirken, toplumsal dayanışmayı da artırıyor. Manisa Büyükşehir ve Sarıgöl Belediyesi iş birliği, kadınların kültürel faaliyetlere erişimini kolaylaştıran örnek bir uygulama olarak öne çıktı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE SARIGÖL BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN ORGANİZASYON KAPSAMINDA SARIGÖLLÜ KADINLAR, BURSA'NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKANLARINI ZİYARET ETTİ.