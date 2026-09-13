Sakarya'da çocukların yazını uğurlayan renkli yaza veda şenliği

yaza veda çocuk şenliği özeti:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yaz boyunca 200'den fazla mahallede sürdürdüğü programların finali, Aziz Duran Parkı'nda düzenlenen Yaza Veda Çocuk Şenliği ile yapıldı. Organizasyon, toplamda 20 binden fazla çocuğa ulaşan yaz etkinliklerinin son halkasını oluşturdu ve ailelere renkli bir gün sundu.

gösteriler ve etkinlik alanı:

Şenlik programında çocuklara yönelik bilim, müzik, spor ve sahne gösterileri yer aldı. Alanlarda düzenlenen 'Bubble Show' ve 'Bilim Show' gösterileri ilgi çekerken, Kent Orkestrası konseri de günün öne çıkan etkinlikleri arasındaydı. Ziyaretçiler için kurulan şişme oyun grupları, etkinlik çadırları ve spor alanları çocukların aktif vakit geçirmesine olanak sağladı. Açık havada animasyon film gösterimi yapıldı, çeşitli ikramlar sunuldu ve çekilişle hediyeler dağıtıldı. Etkinliğe Sakarya'nın farklı ilçelerinden ve ilin dışından da katılım oldu.

ebeveynler ve çocukların görüşleri:

Etkinliğe gelen ziyaretçiler belediyenin duyurularını sosyal medya üzerinden takip ettiklerini belirtti. Katılımcılardan Kenan Kuroğlu, izinli olduğu bir günde oğluyla beraber şenliğe katıldığını, önce sosyal gelişim merkezindeki atölyelere katıldıklarını, dergi aldıklarını ve zıplama alanında oynadıklarını anlattı. Kuroğlu, belediye başkanı ve muhtarların duyurularına teşekkür ederek, 'Çocuklar mutlu büyür, mutlu yaşar' dedi ve benzer yatırımların devam etmesini istedi.

Gebze'den ailesiyle gelen 8 yaşındaki Ertuğrul Emir ise etkinlikten çok memnun olduğunu söyledi: 'Çok eğleniyorum. Teknoloji bölümüne gittik, robot bize resim yaptı. Çok güzel oldu. Yemekler yedik, dergi aldık.' Katılımcıların paylaşılan memnuniyeti, şenliğin ailelere yönelik sosyal içerikli hedeflerine ulaştığını gösterdi.

SAKARYA'DA, YAZ SEZONU BOYUNCA 200'DEN FAZLA MAHALLEDE 20 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞA ULAŞAN ETKİNLİKLERİN FİNALİNİ AZİZ DURAN PARKI'NDA DÜZENLENEN "YAZA VEDA ÇOCUK ŞENLİĞİ" İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ŞENLİK ALANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ