Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Sakarya'da çocukların yazını uğurlayan renkli yaza veda şenliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca 200'den fazla mahallede 20 binden fazla çocuğa ulaşan etkinliklerin finalini Aziz Duran Parkı'nda gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 12:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Sakarya'da çocukların yazını uğurlayan renkli yaza veda şenliği

yaza veda çocuk şenliği özeti:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yaz boyunca 200'den fazla mahallede sürdürdüğü programların finali, Aziz Duran Parkı'nda düzenlenen Yaza Veda Çocuk Şenliği ile yapıldı. Organizasyon, toplamda 20 binden fazla çocuğa ulaşan yaz etkinliklerinin son halkasını oluşturdu ve ailelere renkli bir gün sundu.

gösteriler ve etkinlik alanı:

Şenlik programında çocuklara yönelik bilim, müzik, spor ve sahne gösterileri yer aldı. Alanlarda düzenlenen 'Bubble Show' ve 'Bilim Show' gösterileri ilgi çekerken, Kent Orkestrası konseri de günün öne çıkan etkinlikleri arasındaydı. Ziyaretçiler için kurulan şişme oyun grupları, etkinlik çadırları ve spor alanları çocukların aktif vakit geçirmesine olanak sağladı. Açık havada animasyon film gösterimi yapıldı, çeşitli ikramlar sunuldu ve çekilişle hediyeler dağıtıldı. Etkinliğe Sakarya'nın farklı ilçelerinden ve ilin dışından da katılım oldu.

ebeveynler ve çocukların görüşleri:

Etkinliğe gelen ziyaretçiler belediyenin duyurularını sosyal medya üzerinden takip ettiklerini belirtti. Katılımcılardan Kenan Kuroğlu, izinli olduğu bir günde oğluyla beraber şenliğe katıldığını, önce sosyal gelişim merkezindeki atölyelere katıldıklarını, dergi aldıklarını ve zıplama alanında oynadıklarını anlattı. Kuroğlu, belediye başkanı ve muhtarların duyurularına teşekkür ederek, 'Çocuklar mutlu büyür, mutlu yaşar' dedi ve benzer yatırımların devam etmesini istedi.

Gebze'den ailesiyle gelen 8 yaşındaki Ertuğrul Emir ise etkinlikten çok memnun olduğunu söyledi: 'Çok eğleniyorum. Teknoloji bölümüne gittik, robot bize resim yaptı. Çok güzel oldu. Yemekler yedik, dergi aldık.' Katılımcıların paylaşılan memnuniyeti, şenliğin ailelere yönelik sosyal içerikli hedeflerine ulaştığını gösterdi.

SAKARYA&#039;DA, YAZ SEZONU BOYUNCA 200&#039;DEN FAZLA MAHALLEDE 20 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞA ULAŞAN ETKİNLİKLERİN...

SAKARYA'DA, YAZ SEZONU BOYUNCA 200'DEN FAZLA MAHALLEDE 20 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞA ULAŞAN ETKİNLİKLERİN FİNALİNİ AZİZ DURAN PARKI'NDA DÜZENLENEN "YAZA VEDA ÇOCUK ŞENLİĞİ" İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ŞENLİK ALANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sarıgöllü kadınlar Bursa'nın kültür mirasını yakından tanıdı
images

Fuarın sekizinci günü: İzmirli Kahve ve İZMAR ziyaretçileri bir araya getirdi
images

Ahilikten güç alan Malatya esnafı küllerinden yeniden doğacak
images

Söğüt'te 745. yılda gelenek, adalet ve birlik vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

MHP'den okula hazırlık seferberliği: Diyarbakır'da yüzlerce öğrenciye kırtasiye ve ayakkabı desteği

Göktaş Aydın temaslarına başladı: valilik ziyareti ve toplu açılış programı

Sarıgöllü kadınlar Bursa'nın kültür mirasını yakından tanıdı

Bakan Akın Gürlek Söğüt'te Ertuğrul Gazi türbesinde saygı nöbetini izledi ve dua etti

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı