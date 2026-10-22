Troya'da 160 yıllık kazıdan çıkan ilk enstrüman tarihe not düştü

Troya'da arkeoloji tarihine geçen buluntular

Çanakkale'deki Troya Ören Yerindeki 2026 kazılarında, 160 yılı aşkın kazı tarihinin ilk müzik aleti olduğu değerlendirilen bir buluntu ortaya çıkarıldı. Kazılarda ayrıca 4 bin 500 yıllık insan biçimli bir idol başı da bulundu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi adına yürütülen çalışmalarda, buluntuların Troya katmanları açısından önemi vurgulandı.

buluntunun ayrıntıları:

Kazı ekibi, Tevfikiye köyü sınırlarında sürdürülen çalışmalarda yaklaşık 2 bin 800 yıllık kemik flüt parçası tespit etti. Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan buluntuyu, Arkaik Dönem olarak tanımlanan M.Ö. 8. yüzyıla ait bir tabakadan geldiğini belirtti ve bunun Troya kazılarında ilk ve tek müzik aleti olduğunu söyledi. Aynı dönemli bulgunun, destanlarda anlatılan müzik aletleriyle bir bağlam oluşturması açısından da dikkate değer olduğu vurgulandı.

Diğer önemli buluntu ise, İlk Tunç Çağı olarak tanımlanan döneme, yani 2’nci Troya kentine ait bir kent girişinin içinde, bir yangın tabakasında bulunduğu belirtilen idol başı. Prof. Dr. Aslan, bu tip kültsel objelerin Troya kazı tarihçesinde sayıca az olduğunu, bu nedenle katman içinden çıkmasının arkeolojik veri açısından değer taşıdığını ifade etti.

kazı çalışmaları ve tarihsel bağlam:

2026 kazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ve desteğiyle, Geleceğe Miras Projesi kapsamında ve İÇDAŞ ana sponsorluğunda yürütüldü. Çalışmalar dört farklı alanda, Troya’nın değişik katmanlarına ait bölümlerde sürdürüldü. Aslan, buluntuların Troya kazı tarihyçesi için yeni veri sağladığını vurguladı.

Prof. Dr. Aslan, flüt buluntusunu doğrudan edebî veya sinematik eserlerle ilişkilendirmenin mümkün olmadığını belirtmekle birlikte, Homeros uzmanlarının Homeros'u 8. yüzyıla yerleştirme eğilimini hatırlatarak bu döneme ait bir enstrümanın aynı katmandan çıkmasının ilginç bir rastlantı olduğunu söyledi. Ayrıca kemikten yapılan flütlerin tarihçesinin Avrupa Paleolitik buluntularına kadar uzandığını, Anadolu'da da daha eski kemik-flüt örneklerinin varlığının bilindiğini ekledi; ancak Troya bağlamında bu, kazı tarihinde bir ilk niteliği taşıyor.

Kazı ekibi ve yetkililer, bulunan kemik flüt ve idol başının ayrıntılı incelemelerinin devam ettiğini, konservasyon ve analiz süreçlerinin ardından buluntuların daha net bir kronoloji ve işlevsel değerlendirmeye kavuşacağını belirtiyor. Bu keşifler, Troya'nın farklı dönemlerine dair somut veriler sunarak antik kentin kültürel ve ritüel yaşamına dair yeni ipuçları sağlıyor.

Troya'da 160 yılı aşkın kazı tarihinin ilk müzik aleti bulundu