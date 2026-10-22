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Erzurum lezzetleri Ankara'da sahne aldı: kadayıf dolması ve cağ kebabı yarışmaları renk kattı

Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 12. Erzurum Tanıtım Günleri, 22-25 Ekim tarihlerinde kadayıf dolması ve cağ kebabı yarışmalarıyla başladı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:30

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Erzurum lezzetleri Ankara'da sahne aldı: kadayıf dolması ve cağ kebabı yarışmaları renk kattı

12. Erzurum Tanıtım Günleri başkentte kapılarını açtı

Ankara'da 22-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen 12. Erzurum Tanıtım Günleri, Başkent Millet Bahçesi'nde yoğun ilgiyle başladı. Etkinliğin ilk gününde düzenlenen yemek yarışmaları, ziyaretçilere hem yarışma heyecanı hem de Erzurum mutfağının zengin örneklerini sunan bir şenlik havası yaşattı.

Yarışmalarda öne çıkan anlar:

Kadayıf dolması yeme yarışmasında birinci olan Selim Topsakal, yarış sonrası duygularını şu sözlerle paylaştı: "2 dakikada 4 tane yedim. Süre azdı kardeşim. O kadar süreye bu kadar olur. 67 yaşındayım, taktikler var. Güzeldi, birinci olmak daha da güzeldi. Ömrümüzün son rampasında bu mutluluğu da yaşadık".

Cağ kebabı yeme yarışmasını kazanan Cahit Batur ise zaferini şiirsel bir dille kutladı: "Ben Cahit Batur, özledim sizi. Erzurum Günleri’ne bekledim sizi. Baktım etrafıma, izledim sizi. Gelip sizleri göresim geldi. 6 tane yedim. Sigara yok, alkol yok, orijinal, doğal yaşam. Spor yapıyorum, şiirle ilgileniyorum. Yiyoruz el verdiği kadar".

Erzurum mutfağı ve coğrafi tescilli tatlılar:

12 yaşından beri baklava ve kadayıf ustası olan Selami Ateş, Erzurum'un gastronomi kimliğine vurgu yaparak, "Erzurum’u buraya taşıdık bugün. İnsanlar çok güzel yoğunluk gösterdiler. Sadece Erzurumlular değil, Türkiye’nin dört bir tarafından insanlar gelip Erzurum lezzetlerini tattılar. Bizim Erzurum cağ kebabıyla meşhur. Bizim tatlılarımız çok meşhur. Sadece kadayıf dolmamız yok, pekmezli baklavamız var. Sarma ve tepsi kadayıfımız var. Bunların hepsi coğrafi tescilli tatlılar. Hepsini Türk Patent Kurumu’nda bizim kurumlarımız tescillemiş" dedi.

Etkinlikte sadece lezzet sunumu değil, yöresel üreticilerin ürünleri ve kültürel tanıtımlar da yer alıyor. Katılımcılar standlarda Erzurum'a özgü tatları deneme ve üreticilerle doğrudan iletişim kurma imkânı buldu.

Organizasyonun hedefi ve katılımcılar:

Etkinliğin organizatörü Hüseyin Tokdemir, amaçlarının Erzurum’un tarihini, kültürünü ve yöresel ürünlerini başkentte tanıtmak olduğunu vurguladı: "İstiyoruz ki 4 gün boyunca Ankara’da Erzurum konuşulsun. Erzurum’un kültürü tanıtılsın, lezzetleri tanıtılsın, ürünleri gösterilsin. Erzurum’dan yaklaşık 90 tane esnafımızla bizler buradayız. Esnafımız bin kilometre yol geldi. Biz Ankaralı hemşehrilerimizle Erzurum Tanıtım Günlerimize bekliyoruz".

Başkentteki etkinlik, hem Erzurum esnafı için tanıtım fırsatı hem de başkentliler için bölgenin lezzet ve kültür mirasını keşfetme imkânı sundu. Organizasyonun ilerleyen günlerinde de söyleşiler, tadım etkinlikleri ve stant ziyaretleriyle yoğunluğun sürmesi bekleniyor.

ERZURUM GÜNLERİ ANKARA’DA BAŞLADI. PROGRAMIN İLK GÜNÜNDE KADAYIF DOLMASI VE CAĞ KEBABI YEME...

ERZURUM GÜNLERİ ANKARA’DA BAŞLADI. PROGRAMIN İLK GÜNÜNDE KADAYIF DOLMASI VE CAĞ KEBABI YEME YARIŞMALARI DÜZENLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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