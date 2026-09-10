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Çocukların sesi COP31'e taşınıyor, bakan Göktaş desteklediklerini açıkladı

Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk hakları komitelerinin iklim farkındalığı çalışmalarının çocukların COP31 sürecine katılımını desteklediğini bildirdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 18:06

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EDİTÖR: Elif Demir

Çocukların sesi COP31'e taşınıyor, bakan Göktaş desteklediklerini açıkladı

Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çocuk Hakları Komiteleri aracılığıyla iklim değişikliği ile çocuk hakları arasındaki güçlü bağın görünür kılındığını belirtti. Bakan, bu yaklaşımın çocukların çevre bilincini artırmayı ve onların fikirleriyle COP31 sürecine çocuk hakları perspektifinden katkı sunmalarını desteklediğini vurguladı.

komitelerin yürüttüğü farkındalık çalışmaları:

Göktaş, ülke genelinde düzenlenen etkinlik ve programlarla çocukların çevre duyarlılığının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını aktardı. Bu faaliyetlerin amaçlarından biri, çocukların yaşadıkları çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik konularında bilinçlenmesini sağlamak ve onların katılımını teşvik etmektir.

amaç ve verilen mesaj:

Bakan paylaşımında, çocukların fikirlerinin ve katılımlarının COP31 sürecine yansıtılmasının desteklendiğini belirtti ve toplumun gelecek kuşaklarla ortak hedefler etrafında birleşmesi gerektiğini ifade etti. Göktaş, mesajını “Daha yeşil, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya gayemizi paylaşan evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyorum” sözleriyle sonlandırdı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, &quot;ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, "ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLERLE ÇOCUKLARIMIZIN ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRIYOR, FİKİRLERİ VE KATILIMLARIYLA COP31 SÜRECİNE ÇOCUK HAKLARI PERSPEKTİFİNDEN KATKI SUNMALARINI DESTEKLİYORUZ" DEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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