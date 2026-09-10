Aliağa Petkimspor Ege Cup açılışında Neftçi İdman'ı 81-52 geride bıraktı

Aliağa Petkimspor açılış maçında üstün oyun sergiledi

Ege Cup 2026'nın açılış karşılaşmasında Aliağa Petkimspor, ev sahibi avantajını iyi kullanarak 81-52’lik skorla Neftçi İdman’ı mağlup etti. Mücadele Aliağa Belediyesi ENKA salonunda oynandı ve hakem triosunda Kaan Büyükçil, Tolga Akkuşoğlu ile Ada Atlayan yer aldı.

maçın kırılma anları:

Karşılaşmaya hızlı başlayan Aliağa Petkimspor, ilk çeyreği 23-10 önde tamamlayarak kontrolü eline aldı. Devreye 43-27 üstün giren ev sahibi ekip, üçüncü periyotta farkı korudu; üçüncü periyot skoru 54-46 olarak kayıtlara geçti ve son bölümde savunmasını sıkılaştırarak farkı açtı.

öne çıkan oyuncular ve katkılar:

Aliağa Petkimspor cephesinde skorerler öne çıktı: Abmas 16, Gary Cook 14, Thomas 12, Pasecniks 8, Tibet Görener 10 ve Horton 10 takımın skor yükünü taşıdı. Neftçi İdman'da ise Pryce 8, Hawkins 8, Robinson 6 ve Derin Berköz 6 gibi isimler skor katkısı verdi.

Her iki takımın başantrenörleri maç sonunda saha içindeki düzen ve rotasyonlar açısından farklı stratejiler uyguladı; Aliağa’da Orhun Ene, Neftçi İdman’da ise Konstantinos Vasileiadis görev yaptı. Turnuvanın ilk maçında alınan bu sonuç, Aliağa Petkimspor'un kısa vadeli beklentilerini güçlendirirken, Neftçi İdman için düzen ve hücum çeşitliliği üzerine değerlendirmeler yapılacaktır.

EGE CUP 2026 TURNUVASININ İLK MAÇINDA TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ EKİPLERİNDEN ALİAĞA PETKİMSPOR, NEFTCHİ İDMAN'I 81-52 MAĞLUP ETTİ