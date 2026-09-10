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Darende'ye çevre ilçelere de hizmet verecek muayene istasyonu kuruluyor

Darende'de 3 bin 476,82 metrekarelik alana yapılacak araç muayene istasyonu için imar planları hazırlandı, kamu yararı kararı alındı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 17:59

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EDİTÖR: Caner Şahin

Darende'ye çevre ilçelere de hizmet verecek muayene istasyonu kuruluyor

Darende'ye araç muayene istasyonu

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçeye araç muayene istasyonu kazandırılması için önemli bir adım atıldığını açıkladı. Proje için gerekli imar planlarının hazırlanıp onaya sunulduğunu belirten Bozkurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından da kamu yararı kararı verildiğini ifade etti.

yer ve plan detayları:

Plan kapsamında mülkiyeti Darende Belediyesine ait Sandıkkaya Mahallesi 757 ada 22 parsel üzerinde yer alan 3 bin 476,82 metrekarelik arsa üzerine istasyonun inşa edilmesi öngörülüyor. Bozkurt, gerekli idari süreçlerin tamamlanmasının ardından yatırımın kısa süre içerisinde yapımına başlanmasının planlandığını kaydetti.

beklenen etkiler:

İstasyonun hizmete girmesiyle araç muayene işlemleri için ilçe dışına gitme zorunluluğu azalacak. Bu durumun, Darende merkezindeki esnaf ve işletmeler için hareketlilik sağlayacağı; yeme-içme, alışveriş ve diğer ihtiyaçların karşılanması yoluyla yerel ekonomiye katkı sunacağı vurgulandı. Ayrıca Bozkurt, tesisin yalnızca Darende'ye değil, çevre ilçelerden gelecek vatandaşlara da hizmet vereceğini belirtti.

Darende Belediyesi, ilçe ihtiyaçlarını karşılayan ve kentin gelişimine katkı sağlayan yatırımları kazandırmaya devam edeceklerini ifade ederek, istasyonun ilçeye hayırlı olmasını diledi.

DARENDE BELEDİYE BAŞKANI ALİCAN BOZKURT (SOLDA), İLÇEYE ARAÇ MUAYENE İSTASYONU KAZANDIRILMASI İÇİN...

DARENDE BELEDİYE BAŞKANI ALİCAN BOZKURT (SOLDA), İLÇEYE ARAÇ MUAYENE İSTASYONU KAZANDIRILMASI İÇİN GEREKLİ İMAR PLANLARININ HAZIRLANDIĞINI VE KAMU YARARI KARARI ALINDIĞINI AÇIKLADI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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