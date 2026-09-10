Derecik'te kontrolden çıkan otomobil tepeye çarptı, iki kişi yaralandı

Hakkari'nin Derecik ilçesi Güney Mahallesi Öntepe mevkiinde meydana gelen kazada, Resul Cengiz yönetimindeki araç virajı alamadı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu araç yol kenarındaki tepeye çarptı ve takla attı.

Kaza yeri ve müdahale:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından sürücü Resul Cengiz ile eşi Naime Cengiz ambulansla Derecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Tedavi altına alınan yaralılardan Naime Cengiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HAKKARİ’NİN DERECİK İLÇESİNDE VİRAJI ALAMAYARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ İLE EŞİ YARALANDI.