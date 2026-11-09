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Ata'nın mirası rehberimiz: cumhuriyeti koruyup Denizli'yi geleceğe taşıyacağız

Çavuşoğlu, Atatürk'ü 88. ölüm yıldönümünde anarak cumhuriyet mirasına sahip çıkma ve akıl-bilimle Denizli'yi aydın yarınlara taşıma kararlılığını vurguladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ata'nın mirası rehberimiz: cumhuriyeti koruyup Denizli'yi geleceğe taşıyacağız

Çavuşoğlu'nun anma mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ü yalnızca tarihe yön veren bir lider olarak değil, geleceğe ışık tutan evrensel bir değer olarak tanımladı.

Atatürk'ün evrensel vizyonu:

Başkan Çavuşoğlu, Atatürk'ün bağımsızlık, özgürlük ve eşit yurttaşlık temelinde bir gelecek inşa ettiğini vurgulayarak, onun çağdaş öngörüsünün yalnızca bir milletin değil, mazlum milletlerin de kaderini değiştirdiğini belirtti. Çavuşoğlu, Atatürk'ü 'tarihin akışını değiştiren bir irade, bu milletin adını bağımsızlıkla mühürleyen ölümsüz bir vizyondur' sözleriyle anlattı.

Denizli'de cumhuriyete sahip çıkma kararlılığı:

Mesajında Cumhuriyet'i 'esareti reddeden bir ulusun kendi elleriyle yazdığı bağımsızlık destanı' olarak nitelendiren Çavuşoğlu, bu mirası korumanın en temel görev olduğunu ifade etti. Şehir yönetimi olarak Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya, hizmetlerinde akıl ve bilimin rehberliğini esas almaya devam edeceklerini belirtti.

Çavuşoğlu, karşılaşılan her zorlukta Ata'nın bağımsızlık ruhundan ve akla, bilime dayanan düşünce mirasından güç alınacağını söyleyerek Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözlerine atıf yaptı.

Mesajını Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve özlemle anarak tamamlayan Başkan, 'Ruhları şad olsun' dileğinde bulundu.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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