Ataşehir'de Atatürk 88. yılda söyleşi ve filmle anılacak

Ataşehir'de 10 Kasım anma programı

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Ataşehir'de düzenlenecek resmi tören ve özel etkinliklerle anılacak. Gün boyunca gerçekleştirilecek program; çelenk sunma, resmi anma ve akşam gerçekleştirilecek söyleşi ile film gösterimini kapsıyor.

Sabah programı:

10 Kasım Salı günü Barbaros Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek. Törenin ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Tüm yurtta olduğu gibi Ataşehir'de de bayraklar yarıya indirilecek.

Akşam söyleşi ve belgesel gösterimi:

Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Programı kapsamında akşam saat 19.30'da İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlenecek. Belediyenin geleneksel olarak sürdürdüğü Tarih Okulu etkinliğinin kasım ayı buluşmasında, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Güler "Atatürk'ün Ebedî Yolculuğu ve Mirası" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Dr. Ali Güler, Anıtkabir Komutanlığı görevinde bulunmuş olması dolayısıyla söyleşide Atatürk'ün son yolculuğunu, cenaze törenini ve defin sürecini tarihi belgeler ışığında ele alacak; programda bu sürecin bilinmeyen yönlerine dikkat çekilecek.

Günün kapanışı: 'Veda' filmi

Anma programı, saat 20.30'da başlayacak olan 'Veda' filminin gösterimiyle sona erecek. Film, Atatürk ile Salih Bozok arasındaki çocukluktan başlayıp yarım asırlık dostluğa dönüşen ilişkiyi, Atatürk'ün yaşamındaki dönüm noktalarını ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecini Salih Bozok'un anlatımı üzerinden beyaz perdeye taşıyor. Bu gösterim, 10 Kasım anma etkinliklerinin kapanışını oluşturacak.

CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKAL EDİŞİNİN 88'İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE ATAŞEHİR’DE DÜZENLENECEK RESMİ TÖREN VE ÖZEL ANMA PROGRAMIYLA ANILACAK. GÜN BOYUNCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER KAPSAMINDA ÇELENK SUNMA TÖRENİ, SÖYLEŞİ VE FİLM GÖSTERİMİ DÜZENLENECEK.