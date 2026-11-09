Beyitlerle günlük yaşama Türkçe dokunuşu: Efeler'de öğrenciler dil mirasını paylaşıyor

Efeler'de beyit kartları:

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Yörük Ali Efe İlkokulu öğrencileri, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında hazırladıkları beyit kartlarını kentin çeşitli noktalarına ulaştırdı. Çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen beyitler, kartvizit boyutunda basılarak halkın yoğun olduğu yerlere bırakıldı. Projenin kapsamına giren dağıtım noktaları arasında kafeler, lokantalar, kahvehaneler, resmi kurumlar ve okullar yer aldı.

Edebi sözlerin günlük yaşamdaki yeri:

Hazırlanan kartlar sayesinde Türk edebiyatının seçkin ifadeleri sadece ders kitaplarında değil, sokakta, işyerlerinde ve sosyal yaşamın içinde de görünür hale geldi. Uygulama, edebi ifadelerin taşıdığı anlamı ve kültürel değeri geniş kitlelere hatırlatmayı amaçlıyor. Bu yaklaşımla geçmişin söz mirası, kent sakinlerinin gündelik alışkanlıklarının arasına sokularak yeniden canlandırıldı.

Beyit örneği ve farkındalık:

Kartlarda yer alan seçkin beyitlerden biri şu şekilde paylaşıldı: 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde' — Ziya Paşa. Bu tür alıntılar, öğrencilerin dil bilincinin geliştirilmesi ve milli kültürün yeni kuşaklara aktarılması hedeflerini somutlaştırıyor.

Yürütülen çalışma, okul sınırlarını aşarak kent yaşamına yayılan bir dil bilinci hamlesi niteliği taşıyor. Projenin kısa vadede okullar ve kamu kurumlarında farkındalık yaratması; uzun vadede ise Türkçenin zengin söz varlığının korunması ve günlük hayatta yaşatılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE YÖRÜK ALİ EFE İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ, DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLADIKLARI BEYİT KARTLARINI KENTİN DÖRT BİR YANINA ULAŞTIRARAK TÜRKÇENİN EDEBİ MİRASINI GÜNLÜK YAŞAMLA BULUŞTURDU.