Denizli'de çarpışma sonucu metrelerce sürüklenen genç kadın yaşamını kaybetti

Denizli'de motosiklet kazasında 20 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Denizli Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletle seyir halinde olan 20 yaşındaki Fatmanur Tuyji yaşamını yitirdi. Olayda çarpışmanın etkisiyle genç kadın metrelerce sürüklendi ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaza ve ilk müdahale:

Kaza, Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Tuyji, 09 AON 026 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir araçla çarpıştı. Çarpışma sonrası çevre sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi; sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Tuyji’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma ve trafik etkisi:

Polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek motosikletin başka bir araçla çarpıştığını tespit etti. Çarpışmanın ardından diğer araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirlendi ve kaçan sürücünün tespiti için çalışmalar başlatıldı. Kaza nedeniyle bulvarda trafik bir süre tek şeritten ilerledi ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Fatmanur Tuyji'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, çarpan aracın tespiti ve olayın ayrıntılarıyla ilgili delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.

DENİZLİ’DE MOTOSİKLET SEYİR HALİNDE OLAN 20 YAŞINDAKİ FATMANUR, BİR BAŞKA ARAÇ İLE ÇARPIŞTI. KAZA SONRASI METRELERCE SÜRÜKLENEN GENÇ KIZ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRİRKEN, ÇARPIŞTIĞI ARAÇ SÜRÜCÜSÜ İSE OLAY YERİNDEN KAÇTI.