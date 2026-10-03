Ataşehir'de rüşvet iddialarına yönelik operasyon: 13 gözaltı

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturmada, bazı inşaat firmalarından iskân ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği ve menfaat sağlanarak imar değişikliklerine onay verildiği yönündeki iddialar araştırılıyor. Yetkililerden edinilen sınırlı bilgiye göre iddiaların kapsamı ve soruşturmanın ayrıntıları çalışılıyor.

İşlemler ve olası süreç:

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, ilerleyen aşamalarda savcılığa sevk ve ek adli işlemlerin yapılabileceği bildirildi. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve soruşturmanın seyrine ilişkin net bilgiler, yetkili mercilerin paylaşacağı açıklamalarla ortaya çıkacak.

Ataşehir Belediyesi'ne rüşvet ve imar operasyonu: 13 gözaltı