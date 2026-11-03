Erzincan'ın kış sofralarını ısıtan asırlık tat: saruç

Cimin üzümünün önemi:

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yetişen coğrafi işaretli Cimin üzümü, bölge tarımının en eski ve karakteristik ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yaz aylarında taze sofralık olarak tüketilen üzüm, kışa girerken kurutularak uzun süre saklanabiliyor. Bu kurutulmuş üzümler, yöresel mutfaklar için hem besin değeri hem de dayanıklılık sağlıyor.

Yörede ayrıca anılan üzümle bağlantılı olarak “Karaerik üzümü” ifadesi de kullanılıyor; bu üzüm iri taneleri, mor-siyah rengi ve kendine özgü aromasıyla tanınıyor. Kurutma süreci ve yerel uygulamalar, üzümün tadını ve dokusunu koruyarak farklı ürünlere dönüşmesine imkân veriyor.

Saruç yapım süreci:

Saruç, kurutulmuş Cimin üzümünün içerisine ceviz yerleştirilmesiyle hazırlanan geleneksel bir ürün. Hazırlık, özenli bir el işçiliği gerektiriyor; üzümün uygun şekilde kurutulması, cevizin doğru boyutta seçilmesi ve ikisinin bir araya getirilmesi lezzetin temelini oluşturuyor. Bu basit ama etkili birleşim, kış aylarında hem enerji verici hem de paylaşımı keyifli bir ikram ortaya çıkarıyor.

Kış akşamlarında çay ve sohbetlerin yanında ikram edilen saruç, üzümün tatlı ferahlığı ile cevizin kıtırlığını bir araya getiriyor. Geçmişten günümüze taşınan bu pratik yöntem, yöresel damak tadını canlı tutuyor.

Kültürel ve ekonomik katkı:

Saruç yalnızca bir lezzet değil; aynı zamanda bölgenin tarımsal çeşitliliğinin tanıtımına katkı sağlıyor. Üzümün kurutularak yıl boyunca tüketilebilmesi üreticilere farklı değerlendirme imkânı sunarken, saruç da Erzincan’ın geleneksel ürünleri arasında kendine yer buluyor. Aile ve komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesinde, mevsimlik mutfak pratiklerinin aktarılmasında saruç önemli bir rol oynuyor.

Sonuç olarak, Üzümlü'nün coğrafi işaretli Cimin üzümünün ve cevizin buluşmasıyla ortaya çıkan saruç, kış sofralarının vazgeçilmez tatlarından biri olmaya devam ediyor ve bölgenin kültürel hafızasında güçlü bir iz bırakıyor.

ERZİNCAN'IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN COĞRAFİ İŞARETLİ CİMİN ÜZÜMÜ VE CEVİZİN BİR ARAYA GELMESİYLE HAZIRLANAN YÖRESEL LEZZET SARUÇ, KIŞ AYLARINDA VATANDAŞLARIN İLGİ GÖSTERDİĞİ GELENEKSEL ÜRÜNLER ARASINDA YER ALIYOR