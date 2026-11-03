Dolar 49,9140 -0,12%
Euro 55,9727 +0,08%
Bist 10.961,67 +0,00%
Altın Gram 6.297,44 -1,14%
EUR/USD 1,1193 +0,02%
Brent Petrol 106,45 +1,60%
--°

Erzincan'ın kış sofralarını ısıtan asırlık tat: saruç

Erzincan Üzümlü'de coğrafi işaretli Cimin üzümü ve cevizle hazırlanan saruç, kış gecelerinde aile ve dost sohbetlerinin vazgeçilmez yöresel lezzeti oldu.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan'ın kış sofralarını ısıtan asırlık tat: saruç

Cimin üzümünün önemi:

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yetişen coğrafi işaretli Cimin üzümü, bölge tarımının en eski ve karakteristik ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yaz aylarında taze sofralık olarak tüketilen üzüm, kışa girerken kurutularak uzun süre saklanabiliyor. Bu kurutulmuş üzümler, yöresel mutfaklar için hem besin değeri hem de dayanıklılık sağlıyor.

Yörede ayrıca anılan üzümle bağlantılı olarak “Karaerik üzümü” ifadesi de kullanılıyor; bu üzüm iri taneleri, mor-siyah rengi ve kendine özgü aromasıyla tanınıyor. Kurutma süreci ve yerel uygulamalar, üzümün tadını ve dokusunu koruyarak farklı ürünlere dönüşmesine imkân veriyor.

Saruç yapım süreci:

Saruç, kurutulmuş Cimin üzümünün içerisine ceviz yerleştirilmesiyle hazırlanan geleneksel bir ürün. Hazırlık, özenli bir el işçiliği gerektiriyor; üzümün uygun şekilde kurutulması, cevizin doğru boyutta seçilmesi ve ikisinin bir araya getirilmesi lezzetin temelini oluşturuyor. Bu basit ama etkili birleşim, kış aylarında hem enerji verici hem de paylaşımı keyifli bir ikram ortaya çıkarıyor.

Kış akşamlarında çay ve sohbetlerin yanında ikram edilen saruç, üzümün tatlı ferahlığı ile cevizin kıtırlığını bir araya getiriyor. Geçmişten günümüze taşınan bu pratik yöntem, yöresel damak tadını canlı tutuyor.

Kültürel ve ekonomik katkı:

Saruç yalnızca bir lezzet değil; aynı zamanda bölgenin tarımsal çeşitliliğinin tanıtımına katkı sağlıyor. Üzümün kurutularak yıl boyunca tüketilebilmesi üreticilere farklı değerlendirme imkânı sunarken, saruç da Erzincan’ın geleneksel ürünleri arasında kendine yer buluyor. Aile ve komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesinde, mevsimlik mutfak pratiklerinin aktarılmasında saruç önemli bir rol oynuyor.

Sonuç olarak, Üzümlü'nün coğrafi işaretli Cimin üzümünün ve cevizin buluşmasıyla ortaya çıkan saruç, kış sofralarının vazgeçilmez tatlarından biri olmaya devam ediyor ve bölgenin kültürel hafızasında güçlü bir iz bırakıyor.

ERZİNCAN&#039;IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN COĞRAFİ İŞARETLİ CİMİN ÜZÜMÜ VE CEVİZİN BİR ARAYA...

ERZİNCAN'IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN COĞRAFİ İŞARETLİ CİMİN ÜZÜMÜ VE CEVİZİN BİR ARAYA GELMESİYLE HAZIRLANAN YÖRESEL LEZZET SARUÇ, KIŞ AYLARINDA VATANDAŞLARIN İLGİ GÖSTERDİĞİ GELENEKSEL ÜRÜNLER ARASINDA YER ALIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Van Gölü'nde 15 yıllık kadraj değişti: kayıklar kıyıda kaldı
images

Erzincan'da bal kabağının tarladan sofraya emekle yolculuğu
images

Kırkharman'da toprak kaymasına müdahale eden ekipler zemini güçlendirdi
images

Erzincan pazarlarında kışlık lahana hareketi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gizli bölmelerden güvercin kümesine: Tekirdağ'da iki haftalık uyuşturucu operasyonları

Umudun merkezi: 7 aylık Kazak bebek Türkiye'de ikinci şansı yakaladı

okulda kurulan iyilik odası öğrencilerin yükünü hafifletiyor

adana’da ekmek dağıtırken vurulan fırıncının eşi adalet istedi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı