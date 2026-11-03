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Nevşehir'de iş yeri önünde kadına tokat iddiası: görüntüler ve rapor tutuklamayı getirdi

Nevşehir'de iş yeri önünde bekleyen kadının yüzüne sol kulak hizasından tokat attığı öne sürülen şüpheli, kamera görüntüsü ve raporla tutuklandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:00

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nevşehir'de iş yeri önünde kadına tokat iddiası: görüntüler ve rapor tutuklamayı getirdi

Olayın ayrıntıları:

Nevşehir'in Kapucubaşı Mahallesinde meydana gelen olayda, bir iş yeri önünde bekleyen S.E. (46) iddiasına göre, arkasından yaya olarak gelen tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından yüzüne, sol kulağına gelecek şekilde şiddetli bir tokat atıldı.

Müşteki S.E. şikâyetçi olurken olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler, iddianın soruşturulmasında önemli delil olarak değerlendirildi.

Görüntüler ve sağlık raporu:

Kayıtlar ve olay yerindeki görüntüler, müdahalenin anlık gerçekleştiğini gösterirken, olayda yaralanan S.E.'nin alınan sağlık raporunda işitme kaybı tespit edildi. Raporda ayrıca yaralanmanın hayati tehlikesinin olmadığı ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Olay sonrası polis ekipleri kısa sürede çalışma başlattı ve daha önce 6 suç kaydı bulunan şüpheli Tolga Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, müştekiye isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla çarptığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

NEVŞEHİR’DE BİR İŞ YERİ ÖNÜNDE BEKLEYEN KADINA YAKLAŞARAK TOKAT ATTIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ...

NEVŞEHİR’DE BİR İŞ YERİ ÖNÜNDE BEKLEYEN KADINA YAKLAŞARAK TOKAT ATTIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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