Sacide Bolcan anıtkabir ve iki cenaze törenini 'Atatürk’e iki veda'da anlattı

Sacide Bolcan'ın 'Atatürk’e İki Veda' kitabı sahneye çıktı

Tarihçi-yazar Sacide Bolcan’ın kaleme aldığı 'Atatürk’e İki Veda' adlı kitap, Cumhuriyet tarihinin kritik kesitlerinden biri olan iki cenaze töreni ve Anıtkabir inşa sürecini odak noktasına alıyor. Bolcan’ın Atatürk ilke ve inkılapları üzerine yürüttüğü çalışmalar kapsamında yayımlanan eser, yazarın altıncı kitabı olarak okurla buluştu.

Kitabın odağı:

Kitap, Atatürk’ün iki cenaze törenini ve Anıtkabir’in kurulum aşamasını, arşiv belgeleri ve döneme tanıklık eden kaynaklar eşliğinde ele alıyor. Metin, sadece olayların kronolojisini aktarmakla kalmayıp, bu süreçlerin Cumhuriyet tarihindeki anlamına dair analizler de sunuyor. Bolcan, belge ve tanıklıkları harmanlayarak okura dönemin toplumsal ve siyasal atmosferini aktarmayı hedefliyor.

Büyükçekmece'deki tanıtım programı:

Tanıtım ve imza programı, Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Hatice Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün eşi), kitaba arşiv katkıları sunan Dr. Ulvi Sulaoğlu, Emekli Korgeneral Yurdaer Olcan, geçmiş dönem İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Balıbey ile belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, başkan danışmanları ve daire müdürleri katıldı.

Programın ardından Bolcan, katılımcılarla bir araya gelerek kitabını imzaladı. Etkinlik, yoğun ilgi gören imza seansı ve düzenlenen pasta kesim töreniyle son buldu.

TARİHÇİ-YAZAR SACİDE BOLCAN’IN KALEME ALDIĞI "ATATÜRK’E İKİ VEDA" ADLI KİTABIN TANITIM VE İMZA PROGRAMI, BÜYÜKÇEKMECE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.