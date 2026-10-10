Bursa'da çatıya çıkan tilki mahalle sakinlerinin fener müdahalesiyle uzaklaştı

olayın detayları:

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Akçağlayan Mahallesinde yolunu şaşıran bir tilki, bir evin çatısına çıktı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu görünce müdahale etmeye karar verdi.

vatandaşların müdahalesi:

Mahalle sakinlerinden biri eline aldığı fener ile tilkiyi rahatsız ederek çatıda ilerlemesini sağladı. Bir süre sonra tilki çatıyı terk ederek gözden kayboldu.

BURSA’DA YOLUNU ŞAŞIRAN TİLKİ EVİN ÇATISINA ÇIKTI