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Bursa'da çatıya çıkan tilki mahalle sakinlerinin fener müdahalesiyle uzaklaştı

Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde yolunu şaşıran tilki bir evin çatısına çıktı; vatandaşlar fenerle rahatsız ederek hayvanı uzaklaştırdı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da çatıya çıkan tilki mahalle sakinlerinin fener müdahalesiyle uzaklaştı

olayın detayları:

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Akçağlayan Mahallesinde yolunu şaşıran bir tilki, bir evin çatısına çıktı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu görünce müdahale etmeye karar verdi.

vatandaşların müdahalesi:

Mahalle sakinlerinden biri eline aldığı fener ile tilkiyi rahatsız ederek çatıda ilerlemesini sağladı. Bir süre sonra tilki çatıyı terk ederek gözden kayboldu.

BURSA’DA YOLUNU ŞAŞIRAN TİLKİ EVİN ÇATISINA ÇIKTI

BURSA’DA YOLUNU ŞAŞIRAN TİLKİ EVİN ÇATISINA ÇIKTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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