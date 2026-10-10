Nilüfer'de çatıya istiflenen kartonlar trafikte risk oluşturdu

Nilüfer'de tehlikeli taşımacılık anları

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ahıska Caddesi üzerinde bir sürücünün, aracının üstüne çok sayıda karton yükleyerek trafikte ilerlemesi, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin kaydedilmesi:

Amatör kamera kayıtlarında sürücünün aracının üzerinde düzensiz biçimde istiflenmiş kartonların olduğu ve bu durumun hem sürücü hem de çevredeki diğer araçlar için potansiyel bir tehlike oluşturduğu görülüyor. Kayıtta, aracın trafikte ilerlerken dengeden sapma veya kartonların yola düşme riski yarattığı anlar dikkat çekiyor.

Güvenlik riski ve trafik açısından değerlendirme:

Bu tür taşımacılık uygulamaları, ani fren veya manevra gerektiğinde yüklü eşyaların kontrolsüz şekilde hareket etmesine ve kazalara zemin hazırlayabilir. Olayda herhangi bir yaralanma veya maddi hasar bildirilmedi; ancak görüntüler, benzer taşımacılık yöntemlerinin yol güvenliği açısından ne kadar riskli olduğunu ortaya koyuyor.

Yetkililerin olayla ilgili müdahalesi veya yapılabilecek düzenlemeler görüntülerde yer almıyor. Vatandaşların kaydettiği bu tür görüntüler, trafikte olası tehlikelerin tespit edilmesi ve farkındalığın artırılması açısından önemli birer belge niteliği taşıyor.

BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİNDE BİR SÜRÜCÜ, OTOMOBİLİNİN ÜZERİNE YÜKLEDİĞİ KARTONLARLA TRAFİKTE İLERLEDİ. TEHLİKELİ TAŞIMACILIK, AMATÖR KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI.