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Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı: dayanışma ve kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıldönümünde sosyal medya paylaşımında şehit ve gazileri anarak Kıbrıs'a bağlılık ve dayanışma sözü verdi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı: dayanışma ve kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan KKTC'nin 43'üncü yılı için mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43'üncü kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Paylaşımında kahraman şehitler ve gaziler anılırken Kıbrıs Türklerine hitaben selam ve muhabbet iletildi.

paylaşımın içeriği:

Erdoğan, mesajında şehitlere rahmet, gazilere şükran dileğini belirtti ve 'Kıbrıs bizim millî davamızdır.' ifadesine yer verdi. Gönderinin sonunda yer alan vurgu ise net oldu: 'Kıbrıs'ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız'.

vurgunun önemi:

Bu açıklama, Türkiye'nin Kıbrıs politikasına ilişkin kararlılığını ve KKTC ile dayanışmayı sürdürme taahhüdünü yeniden vurguluyor. Cumhurbaşkanının ilettiği selam ve bağlılık mesajı, hem anma hem de siyasal destek niteliği taşıdı.

Paylaşım, Erdoğan'ın yıldönümlerinde yaptığı geleneksel tebriklerle uyumlu olarak Kıbrıs konusunda sürdürülen tutumu özetledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN&#039;IN PAYLAŞIMI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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