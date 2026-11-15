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Gülerden SİDEMİR eleştirilerine tepki: 'Sivas'ı sevin'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'taki yatırımların göz ardı edildiğini söyleyip SİDEMİR eleştirilerine sert çıktı; kente yapılan projeleri savundu.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Merve Çelik

Gülerden SİDEMİR eleştirilerine tepki: 'Sivas'ı sevin'

Güler eleştirilerin odağındaki SİDEMİR'i değerlendirdi:

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'a yönelik eleştirilerin haksız olduğunu savunarak SİDEMİR üzerinden yürütülen tartışmalara tepki gösterdi. Güler, kentin yatırım ve üretim eksenindeki gelişimlerinin göz ardı edildiğini belirtti.

Güler, SİDEMİR ile ilgili eleştirilere dönük sözlerinde "Ya şu şehri bir sevin, ya şu şehre bir merak duyun be kardeşim" ifadelerini kullanarak, kimi çevrelerin sadece tek bir fabrikayı öne çıkarıp diğer yatırımları görmezden geldiğini söyledi.

kente yapılan projeler ve ilerleme:

Güler, yakında açılması planlanan üniversite hastanesi projesi başta olmak üzere kente yapılan yatırımları hatırlattı. "Yakında üniversite hastanemizi, dev bir hastane kompleksi açacağız" diyen Güler, bu tür büyük yatırımları bazı kesimlerin görmediğini veya küçümsediğini vurguladı.

Kentteki sanayi ve istihdama ilişkin rakamları da paylaşan Güler, "20 yıllık hikayede sadece bin 500 kişinin çalıştığı organize sanayi bölgemizde şu anda 11 bin işçimizin çalıştığı fabrikalar ayak" örneğini verdi. Ayrıca, "Sadece Demirağ Organize Sanayi Bölgemizde 22 fabrika, 2 bin 500 istihdamla şu anda çalışma hayatında üretime devam ediyor" şeklinde konuştu.

siyasi tepki ve mesaj:

Güler, SİDEMİR'in sorunlarının geçmişten kaynaklandığını söyleyerek, bu konunun siyasi malzeme yapılmasına tepki gösterdi. Kente ilişkin alt yapı ve ulaşım projelerine değinerek "Havalimanı ek pistini kuracağız, çevre yolunun temelini atacağız" gibi planların sürdüğünü belirtti.

Kimi muhalefet çıkışlarını eleştiren Güler, sözlerini "Boş boş konuşan, gevezelik yapan, bu şehrin huzurunu bozanlara da diyorum ki; Allah sizi ıslah etsin" diyerek tamamladı ve Sivas'a yönelik desteklerini milletvekilleri ile valiye atıfta bulunarak yineledi.

TBMM AK PARTİ GRUP BAŞKANI ABDULLAH GÜLER, SİVAS&#039;A YAPILAN YATIRIMLARIN GÖRMEZDEN GELİNDİĞİNİ...

TBMM AK PARTİ GRUP BAŞKANI ABDULLAH GÜLER, SİVAS'A YAPILAN YATIRIMLARIN GÖRMEZDEN GELİNDİĞİNİ SAVUNARAK SİDEMİR ÜZERİNDEN YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ GÖSTERDİ. GÜLER, "YA ŞU ŞEHRİ BİR SEVİN, YA ŞU ŞEHRE BİR MERAK DUYUN BE KARDEŞİM" SÖZLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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