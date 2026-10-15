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Atatürk Bulvarı'nda minibüs ve otomobil çarpıştı, Gürün'de 4 kişi yaralandı

Gürün'de Atatürk Bulvarı'nda Fiat ile Volkswagen minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı; ilk müdahale sonrası yaralılar ilçe hastanesine kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Atatürk Bulvarı'nda minibüs ve otomobil çarpıştı, Gürün'de 4 kişi yaralandı

kaza ve yer:

Sivas'ın Gürün ilçesinde, Atatürk Bulvarı üzerinde iki aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olayda toplam 4 kişi yaralandı.

araçlar ve sürücüler:

Kazada, E.A. yönetimindeki 79 AL 916 plakalı Fiat marka otomobil ile M.A. idaresindeki 07 BFA 474 plakalı Volkswagen marka minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüleri ile Fiat araç içinde bulunan S.A. ve E.A. yaralandı.

müdahale ve son durum:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçlardan çıkarılarak ilk müdahalenin ardından ilçe hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.

SİVAS’IN GÜRÜN İLÇESİNDE İKİ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

SİVAS’IN GÜRÜN İLÇESİNDE İKİ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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