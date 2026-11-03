Sancaktepe’de 30 ayda 107 projeyle yaşam dokusu yeniden şekillendi

lansman ve raporun özeti:

Sancaktepe Belediyesi, göreve gelişinin ardından geçen 30 aylık dönemde hayata geçirilen büyük yatırımları Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde düzenlenen bir lansmanla kamuoyuna sundu. Programa Belediye Başkanı Alper Yeğin ev sahipliği yaptı; protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş toplantıya katıldı.

Lansman, verilen kokteylin ardından Başkan Yeğin’in halk odaklı belediyecilik anlayışını anlattığı konuşmayla başladı. Yeğin, hizmet süreçlerinde kararların 'masa başında değil, halkla birlikte' alındığını vurguladı ve yapılanların vatandaşların talepleriyle şekillendiğini belirtti. Etkinlikte tamamlanan 107 proje kapsamlı bir sinevizyonla paylaşıldı ve katılımcıların beğenisini topladı.

eğitim ve yeşil alan yatırımları:

Belediye, eğitim alanındaki yatırımlarla ilçeyi öne çıkarıyor. Büyükşehir iş birliğiyle açılan toplam 28 kreş ile Sancaktepe, Türkiye’de en fazla kreşin bulunduğu ilçe unvanını elde etti. Bu adım, küçük yaşta eğitim ve bakım hizmetlerine erişimi artırmayı hedefliyor.

Yeşil alanlarda ise kısa sürede belirgin bir artış sağlandı: görevdeki 2,5 yılda geçmiş 32 yılda yapılan miktara eşdeğer olarak yaklaşık 250.000 metrekare yeni yeşil alan ilçeye kazandırıldı. Abdurrahman Gazi, Sarıgazi, Paşaköy ve Fatih koru parkları halkın nefes aldığı yeni odak noktaları haline geldi.

sağlık, ulaşım ve sosyal tesis hamleleri:

Sağlıkta da adımlar öne çıktı; Sancaktepe, tamamladığı 7 aile sağlığı merkezini İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim ederek bu alanda Türkiye’de öne çıkan belediyeler arasında yer aldı. Ayrıca ilçede Türkiye’de bir ilk olarak nitelenen sünnet kliniği açıldı ve vatandaşlara özel hastane konforunda hizmet sunuluyor.

Ulaşım ve otopark ihtiyacına cevap olarak İstanbul genelinde 35 açık otopark hayata geçirildi. Bu alanlarla yaklaşık 6.500 araçlık kapasite komşuların hizmetine sunuldu ve alanların büyük kısmı ücretsiz erişime açıldı. Sosyal tesis sayısı ise devralındığında 4 iken bugün 14e yükseldi; çok amaçlı mahalle evleri düğün, taziye, nikah ve sünnet gibi organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca Hilal Mahallesi’nde tamamlanan caminin ardından Fatih Mahallesi’nde yeni cami ve cemevi inşaatlarının hızla sürdüğü bildirildi.

geleceğe dönük kararlılık:

Lansman sonunda çekilen hatıra fotoğrafları ve katılımcıların yoğun ilgisi, yapılanların yerel halk tarafından takip edildiğini gösterdi. Belediye yetkilileri, 30 aylık dönemde gerçekleştirilen projelerin devamı niteliğinde yeni yatırımlar ve hizmetlerle ilçenin refahının artırılmaya devam edeceğini açıkladı.

Program, hem tamamlanan işlerin kapsamlı bir sergilenmesine hem de Sancaktepe’deki hizmet anlayışının vurgulanmasına olanak sağladı; Başkan Yeğin’in mesajı, katılımcılarla birlikte karar alma ve uygulama yaklaşımının sürdürüleceği yönündeydi.

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALPER YEĞİN'İN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞEN "30 AYDA BÜYÜK DEĞİŞİM" PROGRAMINDA; EĞİTİMDEN SAĞLIĞA, YEŞİL ALANLARDAN OTOPARKLARA KADAR İLÇENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN 107 PRESTİJLİ PROJENİN GURURU YAŞANDI.