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Genç Arazi ve AK Parti Gençlik Kolları'ndan 39 ilçede eş zamanlı doğum günü kutlaması

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları'nın 'Genç Arazi' programı 39 ilçede eş zamanlı ev ziyaretleriyle doğum günü kutladı; hedef yıl sonuna kadar yaklaşık 100 bin gençle buluşmak

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:35

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Merve Çelik

Genç Arazi ve AK Parti Gençlik Kolları'ndan 39 ilçede eş zamanlı doğum günü kutlaması

Programın ana hatları:

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, 'Genç Arazi' programı kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı doğum günü ziyaretleri düzenledi. Ziyaretlerde amaç, gençlerle birebir iletişim kurmak ve onların özel günlerine ortak olmak olarak açıklandı. Organizasyon, saha çalışmasını ve gençlerle doğrudan temasını önceliklendiren bir yaklaşım sergiledi.

Gençlere yönelik ev ziyaretleri biçimindeki etkinlikler, parti teşkilatlarının sahadaki görünürlüğünü artırmanın yanı sıra ilk kez oy kullanacak gençlerle doğrudan temas kurmayı da hedefliyor. Bu yöntem, gençlerin beklentilerini dinlemek ve sahadaki iletişimi güçlendirmek için tercih ediliyor.

Esenyurt ayağı ve katılım rakamları:

Programın Esenyurt ayağına Nevzat Yüce ve yürütme kurulu üyeleri katıldı. İlçede gerçekleştirilen ziyaretlerde toplam 670 gencin doğum günü kutlandı; Esenyurt için planlanan hafta sonu hedefi ise 700'e yakın gencin evinde kutlama yapmaktı.

Nevzat Yüce ziyaretler sırasında şu ifadeleri kullandı: 'Esenyurt'ta bu hafta sonu 700'e yakın genç arkadaşımızın doğum gününü bizzat evlerine giderek kutlayacağız. Bu vesileyle Esenyurt'tan tüm İstanbul'a selam ediyoruz. İstanbul genelinde şu anda binin üzerinde genç arkadaşımızı evlerinde ziyaret ederek onların doğum günlerini kutluyoruz. Yıl sonuna kadar da 100 bine yakın evde ilk defa oy kullanacak genç arkadaşımızla doğum günleri vesilesiyle bir araya geleceğiz. Bu vesileyle tüm teşkilat mensuplarımıza başarılar diliyorum. Tüm genç arkadaşlarımıza da hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Mutlu bir yaşları olsun diyorum.'

Yetkililer, programın yıl sonuna kadar İstanbul genelinde sürdürülerek daha geniş bir kitlenin ev ziyaretleriyle karşılanacağını belirtti. Etkinlik, gençlerle kurulan doğrudan iletişimin önemini vurgulayan bir saha girişimi olarak sunuluyor ve ilk kez oy kullanacak gençlere ulaşma hedefi sürecin öncelikli maddesi olarak öne çıkıyor.

AK PARTİ İSTANBUL İL GENÇLİK KOLLARI, &quot;GENÇ ARAZİ&quot; PROGRAMI KAPSAMINDA İSTANBUL’UN 39 İLÇESİNDE EŞ...

AK PARTİ İSTANBUL İL GENÇLİK KOLLARI, "GENÇ ARAZİ" PROGRAMI KAPSAMINDA İSTANBUL’UN 39 İLÇESİNDE EŞ ZAMANLI DOĞUM GÜNÜ ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ. İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI NEVZAT YÜCE, YIL SONUNA KADAR İLK KEZ OY KULLANACAK 100 BİNE YAKIN GENCE ULAŞMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ AÇIKLADI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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