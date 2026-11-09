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Frederic Dusart'tan net mesaj: üç maçı eksiksiz tamamlamaya odaklandıklarımız

Frederic Dusart, FIBA 2027 EuroBasket elemelerinde Karadağ, İsrail ve Polonya maçlarına odaklandıklarını, takımın hızla adapte olup hazır olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 17:16

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 17:18

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Frederic Dusart'tan net mesaj: üç maçı eksiksiz tamamlamaya odaklandıklarımız

Dusart'ın önceliği takım:

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Frederic Dusart, FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket Elemeleri İkinci Turu öncesi düzenlenen basın toplantısında hem hedeflerini hem de sürece dair yaklaşımını anlattı. Karadağ, İsrail ve Polonya ile oynanacak üç maçın her birine önem verdiklerini belirten Dusart, takımın genel durumuna odaklandıklarını vurguladı.

Yeni göreve gelişinin kendisi için onur olduğunu söyleyen Dusart, 'Şu anda başantrenör olarak göreve başladım. Tabii Karadağ maçıyla başlayacağız ama öncelikli olarak bizim odak noktamız takımımızın kendisi.' ifadelerini kullandı. Antrenör, değişen düzende yeni alışkanlıklar oluşturma ve bunları geliştirme sürecinin önemine dikkat çekti.

Karadağ maçı ve somut hedefler:

Dusart, Karadağ'ı zor bir rakip olarak tanımladı ve müsabakanın ilginç geçeceğini öngördü. Ancak açıklamasında kritik olanın ayrıntılarda boğulmak değil, esas noktalara odaklanmak olduğunu söyledi: 'Olabildiğince bu üç maçı da en iyi şekilde tamamlamaya odaklanmış durumdayız. Takımımız hazır, herkes hazır.'

Başantrenör, takımın kısa süre içinde sahaya yansıtabileceği disiplin ve oyun planlarına öncelik vereceklerini belirtti ve her maçın bir sonraki adım olarak değerlendirileceğine dikkat çekti.

Oyuncularla geçmiş bağlar ve adaptasyon:

Daha önce Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemde Türkiye ile karşılaştığını ve bazı oyuncuları tanıdığını aktaran Dusart, bu tanışıklığın uyum sürecini hızlandırabileceğini söyledi. Özellikle Sevgi, Derin ve Gökşen ile irtibat halinde olduğunu ifade etti.

Dusart, Galatasaray döneminde birlikte çalıştığı oyuncuların kendisinin oynama stiline ve takım düzenine katkı sunacağını düşündüğünü belirtti: 'Elif de dahil olmak üzere hepsinin takımın çok hızlı adapte olmasına yardımcı olacağını düşünüyorum. Benim oynatma stilime ve aynı zamanda takımın gidişatına yönelik çok değerli bir katkı sunacaklarından eminim.'

Basın toplantısının ardından yapılacak ilk antrenmanın, takımın son durumu hakkında daha net bir tablo sunacağı vurgulandı. Dusart, zaman kısıtına rağmen takımın moral ve hazırlık açısından iyi bir noktada olduğunu ifade ederek, üç maça da profesyonel ve konsantre bir yaklaşımla çıkacaklarını kaydetti.

BAŞANTRENÖR FREDERİC DUSART, AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

BAŞANTRENÖR FREDERİC DUSART, AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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