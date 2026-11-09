Güven ve hedefler ön planda: kadın milli takımı EuroBasket elemelerine hazırlanıyor

Hazırlıklar basınla paylaşıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket Elemeleri İkinci Turu'nda Karadağ, İsrail ve Polonya ile oynayacağı döneme ilişkin medya mensuplarıyla bir araya geldi. Türkoğlu, turnuva takvimi ve takım hedefleri hakkında bilgi vererek federasyonun yaklaşımını aktardı.

Hedefler ve maç takvimi:

Türkoğlu, federasyon olarak hem erkek hem de kadın millilerin uluslararası turnuvalarda ülkeyi en iyi şekilde temsil etmesini amaçladıklarını vurguladı. Önümüzde Kasım ayında oynanacak üç maçlık periyot ve Şubat ayında aynı takımlarla tekrarlanacak süreç bulunduğunu hatırlatan Türkoğlu, "Hedefimiz 2027 Dünya Şampiyonası'na katılmak" ve ardından Avrupa Şampiyonası'na daha hazır bir kadroyla gitmek istediklerini belirtti.

Kadro ve saha dışı yapılanma:

Bu sezon yeni bir kadro ve teknik ekip kurduklarını söyleyen Türkoğlu, federasyonun yapılanma tercihlerine değindi. Uzun yıllar kadın basketboluna hizmet etmiş olan Arzu'nun ekibe dahil edildiğini ve bu deneyimin saha dışı yapılanmaya katkı sağlayacağını belirtti. Kulüplere ve yöneticilere sürece verdikleri destek için teşekkür eden Türkoğlu, yönetim olarak takımın arkasında olduklarını ifade etti.

Tribün desteği ve beklentiler:

Seyirci desteğinin önemine dikkat çeken Türkoğlu, halkın milli takımlara gösterdiği ilginin U17 Dünya Kupası gibi turnuvalarda da görüldüğünü hatırlattı. Kadın milli takımının tribün desteğiyle sahadaki performansını yükselteceğine inandığını söyleyen başkan, yönetim olarak sporculara her anlamda güven duyduklarını bir kez daha vurguladı.

Türkoğlu, sözlerini takımın sorumluluk bilinciyle sahaya çıkacağına dair inancını belirterek sonlandırdı: yönetim olarak kadınlarımıza her anlamda güveniyoruz. Federasyon, saha içi performans ile saha dışı tecrübenin birleşmesiyle ülkeyi uluslararası arenada güçlü temsil etme hedefini sürdürdüğünü açıkladı.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU, FIBA 2027 KADINLAR EUROBASKET ELEMELERİ'NDE MÜCADELE EDECCEK OLAN A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI İÇİN, "YÖNETİM OLARAK KADINLARIMIZA HER ANLAMDA GÜVENİYORUZ" DEDİ.