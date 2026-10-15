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Atatürk Parkı'nda mahsur kalan güvercin itfaiyenin müdahalesiyle yeniden gökyüzüne kavuştu

Hatay İskenderun'da balık misinasına dolanan güvercin Atatürk Parkı'nda ağaca takıldı; itfaiye ekipleri misinayı çıkarıp kuşu sağ salim serbest bıraktı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Atatürk Parkı'nda mahsur kalan güvercin itfaiyenin müdahalesiyle yeniden gökyüzüne kavuştu

Atatürk Parkı'nda güvercin ağaca takıldı:

İskenderun ilçesindeki Atatürk Parkı'nda bir güvercin, balık misinasına dolanarak ağacın dalına takıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, olayı Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri'ne bildirdi.

Müdahale ve kurtarma çalışması:

Ekipler bölgeye gelerek kısa süreli bir çalışma yürüttü ve güvercinin ayağına dolanan misinayı dikkatle çıkardı. Müdahale sırasında kuşun zarar görmemesi için gerekli özen gösterildi.

Son durum:

Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen güvercin, yapılan müdahalenin ardından kurtarılarak yeniden özgürlüğüne kavuştu.

İSKENDERUN’DA BALIK MİSİNASINA DOLANARAK AĞAÇTA MAHSUR KALAN GÜVERCİN İTFAİYE EKİPLERİNCE...

İSKENDERUN’DA BALIK MİSİNASINA DOLANARAK AĞAÇTA MAHSUR KALAN GÜVERCİN İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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