Atatürk Parkı'nda mahsur kalan güvercin itfaiyenin müdahalesiyle yeniden gökyüzüne kavuştu

Atatürk Parkı'nda güvercin ağaca takıldı:
İskenderun ilçesindeki Atatürk Parkı'nda bir güvercin, balık misinasına dolanarak ağacın dalına takıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, olayı Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri'ne bildirdi.
Müdahale ve kurtarma çalışması:
Ekipler bölgeye gelerek kısa süreli bir çalışma yürüttü ve güvercinin ayağına dolanan misinayı dikkatle çıkardı. Müdahale sırasında kuşun zarar görmemesi için gerekli özen gösterildi.
Son durum:
Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen güvercin, yapılan müdahalenin ardından kurtarılarak yeniden özgürlüğüne kavuştu.
İSKENDERUN’DA BALIK MİSİNASINA DOLANARAK AĞAÇTA MAHSUR KALAN GÜVERCİN İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI.
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