Atatürk Parkı'nda mahsur kalan güvercin itfaiyenin müdahalesiyle yeniden gökyüzüne kavuştu

Atatürk Parkı'nda güvercin ağaca takıldı:

İskenderun ilçesindeki Atatürk Parkı'nda bir güvercin, balık misinasına dolanarak ağacın dalına takıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, olayı Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri'ne bildirdi.

Müdahale ve kurtarma çalışması:

Ekipler bölgeye gelerek kısa süreli bir çalışma yürüttü ve güvercinin ayağına dolanan misinayı dikkatle çıkardı. Müdahale sırasında kuşun zarar görmemesi için gerekli özen gösterildi.

Son durum:

Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen güvercin, yapılan müdahalenin ardından kurtarılarak yeniden özgürlüğüne kavuştu.

İSKENDERUN’DA BALIK MİSİNASINA DOLANARAK AĞAÇTA MAHSUR KALAN GÜVERCİN İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI.