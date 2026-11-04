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Polateli'de traktör sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timi, Polateli'de traktör ve tarım aracı sürücülerine trafik güvenliği konusunda broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Polateli'de traktör sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması

Polateli'de saha çalışması:

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timi, Polateli ilçesinde traktör ve tarım araçlarının karışabileceği kazaların önlenmesine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Faaliyetin kapsamı ve yöntemleri:

Gerçekleştirilen çalışmada traktör ve tarım aracı sürücülerine trafik güvenliği hakkında bilgi verildi ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Denetim sırasında sürücülerin dikkat etmesi gereken hususlara yönelik yönlendirmeler yapıldı.

Çalışmanın hedefi:

Faaliyetin amacı, traktör ve tarım araçlarının karıştığı kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması olarak açıklandı. Bölgedeki denetim ve bilgilendirme çalışmalarının trafik güvenliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

KİLİS’TE TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİNE TRAFİK GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRMESİ

KİLİS’TE TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİNE TRAFİK GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRMESİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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