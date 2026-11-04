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Antakya'da mandalina atölyesi: lezzet ve sosyal katılım günü

HBB'nin 'Mandalina Bizden, Gülümsemesi Sizden' projesiyle Antakya Kisecik'teki Gastronomievinde 50 özel gereksinimli öğrenci mandalinalı lezzetlerle ağırlandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Antakya'da mandalina atölyesi: lezzet ve sosyal katılım günü

Gastronomievinde düzenlenen atölye özel öğrencilere ayrıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından yürütülen "Mandalina Bizden, Gülümsemesi Sizden" projesi kapsamında, Antakya Kisecik Yerleşkesi'ndeki Gastronomievinde 50 özel gereksinimli öğrenci ağırlandı. Programa Hürriyet İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu ile Ekinci Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan öğrenciler katıldı.

Etkinlikte neler sunuldu:

Etkinlik boyunca öğrencilere taze sıkılmış mandalina suyu ve mandalinalı muhallebi gibi mandalina bazlı ikramlar sunuldu. Hazırlanan lezzetler eşliğinde öğrenciler hem tadım yaptı hem de atölye ortamında keyifli vakit geçirdi.

Gastronomievindeki etkinlik, öğrencilere yemek ve tat deneyimi yaşatmanın yanı sıra günlük sosyal etkileşimlerini güçlendirmeye yönelik olarak planlandı.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Proje kapsamında turunçgil üreticilerinden satın alınan 100 ton mandalina, il genelindeki okullarda öğrencilere ikram edilmek üzere dağıtılıyor. Gastronomievinde ise bu ürünler farklı lezzetlere dönüştürülerek değerlendiriliyor.

Hürriyet İşitme Engelliler Ortaokulu Müdür Yardımcısı Coşkun Gündüz, etkinlik dolayısıyla HBB Başkanı Mehmet Öntürk ve ekibine teşekkür etti. HBB yetkilileri ise yerel üreticileri desteklemeye ve özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını güçlendiren çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER...

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER MANDALİNALI İKRAMLARLA BULUŞTU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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