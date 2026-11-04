Anneler en etkili savunma: uyuşturucuyla mücadelede ailenin rolü

Kütahya'da bilgilendirme semineri

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen seminerde, 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında kursiyerlere uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele ve erken uyarı işaretleri hakkında kapsamlı bilgi verildi. Etkinlikte ailelerin çocuklarını zararlı alışkanlıklardan korumadaki rolü ve etkili iletişim yöntemleri üzerinde duruldu.

verilen bilgiler:

Seminerde, bağımlılığın belirtilerinin erken dönemde fark edilmesinin önemi vurgulandı. Katılımcılara davranış değişiklikleri, sosyal gerileme, eğitimde düşüş gibi uyarı işaretleri hakkında bilgiler aktarıldı. Ayrıca, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve güven ortamının yaratılması için pratik öneriler paylaşıldı.

Ailelerin rolü üzerinde duran konuşmacılar, ebeveynlerin düzenli gözlem, açık diyalog ve rehberlikle çocukların riskten uzak tutulabileceğini belirtti. Seminerde korunma yöntemleri ve yardım arama yolları hakkında da yönlendirmeler yapıldı.

toplumsal sorumluluk ve teşekkürler:

Etkinlikte, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin görevi olmadığı; toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu mesajı tekrarlandı. Bilinçli ailelerin sağlıklı nesillerin yetişmesindeki önemi ön plana çıkarıldı.

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi, seminere katkı sunanlara ve katılım sağlayan tüm kursiyerlere teşekkür etti.

KÜTAHYA’DA KURSİYERLERE "EN İYİ NARKOTİK POLİSİ: ANNE" SEMİNERİ