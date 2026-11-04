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Kayseri taşında saklı lezzet Çandır'da dorak yoğurdu tekrar üretiliyor

Çandır'da Mustafa ve Adeviye Kır, Kayseri taşından oyulmuş doraklarda aylarca bekletilen yöresel dorak yoğurdunu yeniden üretip piyasaya sunuyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kayseri taşında saklı lezzet Çandır'da dorak yoğurdu tekrar üretiliyor

Dorak geleneğini yaşatıyorlar

Yozgat'ın Çandır ilçesinde yaşayan girişimci çift Mustafa ve Adeviye Kır, unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetlerden biri olan dorak yoğurdunu yeniden üretime soktu. Doraklar, ustalar tarafından Kayseri taşından oyularak hazırlanıyor; bu taş kaplar, yoğurdun kendine özgü kıvam ve lezzetini kazanmasında belirleyici rol oynuyor.

Üretim süreci:

Adeviye Kır, üretim adımlarını şu şekilde anlatıyor: Önce sütün yağlı kısmı ayrılıp pişiriliyor, ardından yoğurt haline getiriliyor. Yoğurt bir gün bekletildikten sonra tuzlanıp dorak taşının içine konuyor. Yoğurdun suyunu çekmesiyle birlikte üzerine yenileri ekleniyor ve dorak dolduktan sonra üzeri kapatılarak bekletiliyor. Adeviye Kır'a göre yoğurdun dorak içinde kalma süresi genellikle 4-5 ayı buluyor. Üretim ve malzeme ilişkisi nedeniyle verim de sınırlı; çiftin verdiği bilgiye göre 400 litre sütten yaklaşık 40 kilogram dorak yoğurdu elde edilebiliyor.

Aynı zamanda dorak yoğurdu farklı şekillerde değerlendiriliyor: İsteyenlere taze olarak sunuluyor, istemeyenlere ise börek veya beze içi gibi hamur işleri içinde kullanılarak tüketiciye ulaştırılıyor.

Depolama, satış ve coğrafi işaret talebi:

Mustafa Kır, üretimin havaların soğumasıyla başladığını ve genellikle mahzenlerde gerçekleştirildiğini söylüyor. Ürünün dorak içinde bekleme süresi için farklı ifadeler kullanılıyor; Mustafa Kır üretimin genellikle 3-4 ay dorak içinde sürdüğünü, ardından ürünün derin dondurucuda muhafaza edildiğini belirtiyor. Üretimin hem zahmetli hem de maliyetli olduğu vurgulanıyor; dorak yoğurdu tüketiciye genellikle 1 kilogramlık paketler halinde sunuluyor.

Çift, bu yerel lezzetin korunması ve tanıtılması için destek bekliyor. Mustafa Kır, yetkililerden coğrafi işaret desteği talep ettiklerini ifade ederek şu şekilde konuşuyor: 'Yetkililerden yardım istiyoruz. Bu coğrafi işaretin alınabilmesi için. Çünkü sadece biz yapabiliyoruz.'

Çandır'da dorak yoğurdunu yeniden piyasaya kazandıran Kır çifti, üretimi sürdürme kararlılığı gösterirken, bu geleneğin ayakta kalması için hem yerel talebin artması hem de kurumsal desteğin önemine dikkat çekiyor.

MUSTAFA KIR VE ADEVİYE KIR, DORAK YOĞURDUNUN YAPIMINI ANLATTI.

MUSTAFA KIR VE ADEVİYE KIR, DORAK YOĞURDUNUN YAPIMINI ANLATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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