Denizli'nin Ekim ihracatı 469 milyon dolara çıkarak güçlü bir artış gösterdi

Ekim verileri ve DENİB değerlendirmesi:

Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) verilerine göre Denizli'nin Ekim ayı ihracatı yüzde 13,8 artışla 469 milyon dolar olarak kaydedildi. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından kayda alınan rakam ise yüzde 10,6 artışla 377 milyon dolar oldu. DENİB Başkanı Osman Uğurlu bu sonuçları, küresel ekonomik zorluklara rağmen ihracatçıların üretim ve ihracat kararlılığını sürdürmesinin göstergesi olarak değerlendirdi.

Ocak-Ekim döneminde Denizli ihracatı yüzde 10,7 artışla 4 milyar 322 milyon dolar seviyesine ulaştı. Uğurlu, artışın geçen yılın aynı ayına kıyasla bir iş günü daha az olmasına rağmen gerçekleşmiş olmasının performansı daha da anlamlı kıldığını belirtti. Ayrıca, son 12 aylık dönemde Eylül itibarıyla il ihracatının 5 milyar dolar eşiğini aştığı hatırlatıldı.

Ana sektörlerde performans:

Denizli, Ekim ayında tüm ana sektörlerde ihracat artışı sergiledi. Sektörlere göre gerçekleşmeler şöyle: tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 5,2 artışla 127 milyon dolar, elektrik-elektronik yüzde 36,1 artışla 124 milyon dolar, demir-demir dışı metaller yüzde 14,9 artışla 79 milyon dolar, tarım yüzde 12,2 artışla 38 milyon dolar, madencilik yüzde 11,1 artışla 29 milyon dolar.

Elektrik-elektronik sektöründeki sert artış özellikle dikkat çekiyor; Uğurlu, bu artışın ilin ihracat profilinde çeşitlenmenin ve katma değerli üretimin işareti olduğunu vurguladı. Tekstil ve giyim sektörleri ise geleneksel güçlü konumlarını korurken giyim ve deri ürünlerinde de Ekim ayında üretimde toparlanma gözlendi.

Başlıca pazarlar ve ülke dağılımı:

Ekim ayında Denizli ihracatının en fazla yapıldığı ülkelerin tamamında artış görüldü. İngiltere'ye ihracat yüzde 34,9 artışla 87 milyon dolar, İtalya'ya yüzde 7,4 artışla 45 milyon dolar, ABD'ye yüzde 30,4 artışla 39 milyon dolar, Almanya'ya yüzde 16,8 artışla 36 milyon dolar, Hollanda'ya ise yüzde 9 artışla 21 milyon dolar olarak gerçekleşti. DENİB Başkanı Uğurlu, pazar çeşitliliğinin korunmasının ilin ihracat performansına olumlu yansıdığını ifade etti.

Enflasyon ve üretici fiyatları:

TÜİK verilerine göre Ekim ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 artış gösterdi. Yıllık bazda en yüksek artışlar eğitimde yüzde 48,86, sağlıkta yüzde 43,29, konutta yüzde 40,24 ve sigorta ve finansal hizmetlerde yüzde 31,41 oldu. Enflasyona en yüksek katkı ise gıda ve alkolsüz içeceklerden 6,81 puan ile gelir; bunu ulaştırma (6,10 puan), konut (4,71 puan) ve lokanta-konaklama (3,08 puan) takip ediyor.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Ekim'de aylık yüzde 1,65, yıllık yüzde 27,41 artış gösterdi. Uğurlu, üretici enflasyonunun yüksek seyretmesinin girdi maliyetleri üzerinden tüketici fiyatlarına yansıma riski taşıdığını ve maliyet kaynaklı baskıların ihracatçılar için önemli bir sorun olmaya devam ettiğini belirtti.

İmalat PMI ve talep baskısı:

Türkiye imalat PMI Ekim ayında 47,3 olarak gerçekleşti; Eylüldeki 47,9 seviyesinden gerileme görüldü. Firmaların rekabet gücünün zorlandığını vurgulayan Başkan Doğan, zorlu piyasa şartlarının hem üretim hem de yeni siparişlerde düşüşe neden olduğunu, girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatlarındaki artışların faaliyetler üzerindeki olumsuz etkisinin sürdüğünü söyledi. Anketin görece olumlu yanı ise istihdamdaki daralmanın son dört ayın en düşük hızında gerçekleşmesi oldu.

PMI verileri, birçok sektörde talebin istenen seviyeye ulaşamadığını ve üretim faaliyetlerinin baskı altında kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Özellikle metalik olmayan mineral ürünler sektöründe üretimde belirgin yavaşlama ve yeni siparişlerde sert düşüşler raporlandı; kara ve deniz taşıtları sektörü de benzer eğilimler gösterdi.

Sonuç olarak, Denizli ihracatında Ekim ayındaki artış ilave bir moral sağlarken, küresel gerilimler, yüksek enerji ve finansman maliyetleri ile sürdürülebilir talep eksikliği gibi riskler ihracatçıların karşısında duruyor. Uğurlu, rekabet gücünü korumak, üretim kapasitesini etkin kullanmak ve yeni pazar arayışlarını sürdürmek gerektiğini belirterek, üretim ve siparişlerde kalıcı iyileşme sağlanmasının önümüzdeki dönemde ihracat performansı için belirleyici olacağını vurguladı.

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ BAŞKANI OSMAN UĞURLU