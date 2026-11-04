Simav'da jandarma personeline aile hizmetleri bilgilendirmesi

Simav'da bilgilendirme programı

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Simav Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme programı, Simav İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yönelik gerçekleştirildi. Program çerçevesinde personelin hizmet ve desteklere erişimini kolaylaştırmaya yönelik kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Evlilik kredisi başvuru süreçleri:

Çalışmada evlilik kredisi başvuru süreçleri ele alındı; başvuru koşulları, talep edilen belgeler ve izlenecek adımlar hakkında katılımcılara yol gösterici bilgiler verildi. Amaç, hak sahibi kişilerin krediden doğru ve zamanında faydalanmalarını sağlamaktır.

Koruyucu aile hizmetleri ve aile içi şiddetle mücadele:

Program kapsamında koruyucu aile hizmetlerinin kapsamı ve işleyişi tanıtıldı; koruyucu aile olmanın sorumlulukları ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca aile içi şiddetle mücadele konusuna odaklanılarak farkındalığın artırılması, toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi ve destek mekanizmalarının bilinmesi hedeflendi.

Gerçekleştirilen bilgilendirmeyle personelin hem bireysel ihtiyaçlarına yanıt verilmesi hem de aile güvenliği ve toplumsal duyarlılığın geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflendi.

SİMAV’DA JANDARMA PERSONELİNE AİLE HİZMETLERİ BİLGİLENDİRMESİ