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Atatürk Üniversitesi akademisyenleri YouTube'un narsisizm anlatısını ve kendilik tanısını inceledi

Atatürk Üniversitesi'nden araştırma, YouTube'daki narsisizm içerikleri ve yorumlar üzerinden kendilik tanısı ve etiketlemeyi inceledi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

Atatürk Üniversitesi akademisyenleri YouTube'un narsisizm anlatısını ve kendilik tanısını inceledi

çalışmanın odağı:

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Aslıhan Zinderen, Doç. Dr. İbrahim Etem Zinderen ile Araştırma Görevlileri Alper Çolak ve Yağmur Çolak tarafından hazırlanan bilimsel çalışma, dijital platformlarda psikolojik kavramların nasıl sunulduğunu ve algılandığını ele alıyor.

Çalışma, YouTube as a Source of Information on Narcissism: Self-Diagnosis and Labeling başlığıyla 28 Eylül 2026 tarihinde yayımlandı. Araştırma, YouTube üzerindeki narsisizm temalı içerikleri ve bu içeriklere yapılan kullanıcı yorumlarını odağına alıyor.

araştırmanın kapsamı:

Metin, platformdaki içeriklerin kullanıcıların narsisizm algısı üzerindeki etkilerini ve bireylerin kendilerine tanı koyma eğilimleri ile başkalarını etiketleme davranışlarını değerlendirmeyi amaçlıyor. Çalışma, dijital mecralarda psikolojik kavramlara yönelik bilgi edinme alışkanlıklarını ve yorumların bu süreçteki rolünü inceliyor.

Araştırma, içeriklerin sunum biçimi ile kullanıcı yorumlarının etkileşiminin, bilgi edinme ve etiketleme pratiklerinde nasıl bir yönlendirici rol oynayabileceğine dair odak noktaları sunuyor.

yayın sınıflaması ve önemi:

Çalışma, Scopus veri tabanında taranan dergilerin atıf performanslarına göre yapılan sıralamada üst yüzde 25 ile yüzde 50 arasındaki dilimi ifade eden Q2 kategorisinde yer alan bir dergide yayımlandı. Bu sınıflama, araştırmanın hakemli bir ortamda değerlendirilmiş olduğunu ve alanında dikkat çeken bir yayın düzeyinde yer aldığını gösteriyor.

Sonuç olarak çalışma, dijital medya okuryazarlığı ve psikolojik bilgi edinme pratiklerinin anlaşılmasına katkı sağlayabilecek bir kaynağı işaret ediyor ve platform tabanlı etiketleme davranışlarının akademik düzeyde ele alınmasının önemini vurguluyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ DOÇ. DR. ASLIHAN ZİNDEREN, DOÇ. DR....

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ DOÇ. DR. ASLIHAN ZİNDEREN, DOÇ. DR. İBRAHİM ETEM ZİNDEREN, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALPER ÇOLAK VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YAĞMUR ÇOLAK TARAFINDAN HAZIRLANAN BİLİMSEL ÇALIŞMA, SCOPUS Q2 KATEGORİSİNDE YER ALAN DERGİDE YAYIMLANDI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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