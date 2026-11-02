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Omü rektörü Pekin'de Sancar ve Necmeddin Bilal Erdoğan ile akademik temaslarda bulundu

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, CEE 2026'de Pekin'de Aziz Sancar ve Bilal Erdoğan ile üniversitenin uluslararasılaşma ve iş birliklerini görüştü.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:21

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EDİTÖR: İrem Özkan

Omü rektörü Pekin'de Sancar ve Necmeddin Bilal Erdoğan ile akademik temaslarda bulundu

Pekin temaslarının ana hatları:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen China Education Expo (CEE) 2026 kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Rektör Aydın, fuar programı boyunca hem akademi hem de sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelerek üniversitenin uluslararası vizyonunu ve iş birliği hedeflerini aktardı.

omü standında Necmeddin Bilal Erdoğan ile görüşme:

Fuarın "Study in Türkiye" pavilyonunda yer alan OMÜ standında Rektör Aydın, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ı ağırladı. Görüşmede, OMÜ'nün uluslararasılaşma stratejisi, akademik programların tanıtımı ve yabancı öğrenci profillerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, üniversitenin uluslararası değişim programları, öğrenci ve akademisyen hareketliliği ile farklı ülkelerden kurumlarla yürütülen ortak projelerin gerekliliği ve öncelikleri ele alındı.

aziz sancar ile havalimanında sohbet:

China Education Expo dönüşünde havalimanında Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Bu kısa sohbette Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki çabaları, akademik vizyon ve bilimsel çalışmaların uluslararası temsil meseleleri üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşme, OMÜ'nün bilim diplomasisi ve akademik paylaşıma verdiği önemi ortaya koydu.

heyet ve tanıtım faaliyetleri:

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın başkanlığındaki heyette Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Şendurur ve Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aycan yer aldı. OMÜ, CEE 2026 süresince gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetleriyle üniversitenin akademik birikimini, eğitim olanaklarını ve uluslararası iş birliği potansiyelini katılımcılara sundu ve yeni temaslar için zemin oluşturdu.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN, ÇİN&#039;İN BAŞKENTİ PEKİN&#039;DE...

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN, ÇİN'İN BAŞKENTİ PEKİN'DE DÜZENLENEN CHİNA EDUCATİON EXPO (CEE) 2026 KAPSAMINDA NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ SAHİBİ PROF. DR. AZİZ SANCAR VE İLİM YAYMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN İLE TEMASLARDA BULUNDU.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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