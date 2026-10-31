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Türk Yıldızları Ankara'da Türk Devletleri Medeniyet Parkı açılışını gökyüzünde selamladı

MSB, Türk Yıldızları'nın Ankara'daki Türk Devletleri Medeniyet Parkı açılışında yaptığı selamlama uçuşunun görüntülerini paylaştı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 17:26

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EDİTÖR: İrem Özkan

Türk Yıldızları Ankara'da Türk Devletleri Medeniyet Parkı açılışını gökyüzünde selamladı

Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşu:

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızlarının, Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılış töreninde gerçekleştirdiği selamlama uçuşuna ait görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüntülerin içeriği:

Paylaşılan videoda, timin tören alanı üzerinde koordineli manevralarla yaptığı selamlama uçuşu yer aldı. Görüntüler, uçuşun atmosferini aktarırken timin disiplinini ve gösterinin görsel etkisini öne çıkardı.

MSB'nin mesajı:

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında yer alan ifadelerde "Gökyüzünde Türk’ün imzası, yüreklerde kardeşliğin gururu." vurgulandı. Metinde ayrıca, selamlama uçuşunun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Medeniyet Parkı’nın açılış töreni kapsamında icra edildiği belirtildi.

Paylaşım, törene ve gösteriye ilişkin görüntülerin kamuoyuyla buluşturulması ve etkinliğin görsel hafızasına katkı sağlanması amacıyla yapıldı.

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MSB, Türk Yıldızları'nın Ankara uçuşuna ait görüntülerini paylaştı

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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