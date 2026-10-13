Atatürk Üniversitesi COP31'de on tematik projeyle yeşil dönüşümü anlatacak

Atatürk Üniversitesi COP31'e 10 tematik projeyle katılıyor

Atatürk Üniversitesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki çalışmalarını uluslararası platforma taşıyor. Üniversitenin İklim Değişikliği Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve COP31 kapsamına sunulan 10 tematik proje, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek konferansta YÖK Pavilyonu'nda tanıtılacak.

Proje temaları ve disiplinlerarası yaklaşım:

Sunulacak projeler, üniversitenin akademik birikimini farklı disiplinleri bir araya getirerek iklim krizine bilim temelli çözümler üretme hedefiyle şekillendiriyor. Temalar arasında karbon dönüşümü, sürdürülebilir gıda, net sıfır yeşil kampüs, yeşil altyapı, iklim nötr Erzurum, çevre eğitimi, iklim ve sanat, ekolojik kentsel tasarım, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve düşük karbonlu lojistik yer alıyor. Bu başlıklar, hem yerel ihtiyaçlara cevap verecek uygulamaları hem de uluslararası ölçekte paylaşılabilecek politika önerilerini hedefliyor.

Projeler, araştırma, eğitim ve toplumsal etkileşimi birleştirerek kent planlaması, enerji dönüşümü, tarım ve lojistik gibi alanlarda sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Böylece akademik çıktılar, bölgesel yeşil dönüşüm hedefleriyle örtüşecek şekilde tasarlanıyor.

Rektörün değerlendirmesi ve hedefler:

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu konuyla ilgili olarak üniversitelerin küresel sorunlara bilimsel çözümler üretme ve toplumsal dönüşüme öncülük etme sorumluluğuna dikkat çekti. Hacımüftüoğlu'nun sözleri şöyle: "İklim değişikliğiyle mücadele, gelecek nesillere karşı ortak sorumluluğumuzdur. Atatürk Üniversitesi olarak bilimsel birikimimizi sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle buluşturmayı ve araştırmalarımızı toplumsal faydaya dönüştürmeyi önemsiyoruz. COP31 kapsamında 10 tematik projemizin tanıtılacak olması, bu alandaki çalışmalarımızı uluslararası ölçekte paylaşmak ve bölgemizden küresel çözüm arayışlarına katkı sunmak açısından önemli bir fırsattır. Emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, daha yaşanabilir bir gelecek için bilim üretmeye kararlılıkla devam ediyoruz."

Atatürk Üniversitesi, araştırma odaklı yaklaşımıyla iklim dostu çözümler geliştirmeyi ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelik bilimsel çalışmaları uluslararası iş birlikleriyle güçlendirmeyi sürdürecek. COP31'de yapılacak tanıtımlar, üniversitenin bölgesel deneyimini küresel platformlarda görünür kılma ve yeşil dönüşüm politikalarına katkı sağlama hedefini destekliyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ALANLARINDAKİ ÇALIŞMALARINI COP31’E TAŞIYOR.