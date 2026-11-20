Üniversite ve kurum iş birliğiyle bölgesel istihdama yönelik uygulamalı adım

Atatürk Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Erzurum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, bölgesel istihdam sorunlarına kalıcı ve bilimsel çözümler üretmek amacıyla güçlerini birleştirdi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) koordinasyonunda desteklenen üç proje resmen başlatıldı ve çalışmaların koordinasyonu için ilk toplantı Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

beş aşamalı metodolojik yol haritası:

Toplantıda üniversite ve İŞKUR temsilcilerinin katılımıyla, mesleki eğitim ile reel sektör arasındaki uyumu güçlendirecek beş aşamalı bir yol haritası belirlendi. Süreç; planlama, saha ziyaretleri, veri toplama, pilot uygulamalar ve raporlama aşamalarından oluşuyor. Bu çerçevede TRA1 bölgesindeki sanayiden gıdaya, tekstilden inşaata kadar pek çok kritik sektör ve öncü işletme detaylı şekilde incelenecek.

genç istihdamı ve mesleki eğitime odak:

Yürürlüğe giren projelerle üç ana hedef öne çıkıyor: meslek yüksekokulu öğrencilerinin iş gücü piyasasına uyumunun artırılması, ters mentorluk gibi yenilikçi modellerin eğitime entegre edilmesi ve ne eğitimde ne de istihdamda yer alan (NEET) gençlerin ekonomiye kazandırılması. Proje ekipleri saha çalışmaları kapsamında okullar, kamu kurumları ve özel sektör işletmeleriyle birebir görüşmeler yaparak yerel istihdam potansiyelini değerlendirecek.

Planlanan pilot uygulamalar, sahadan toplanacak ampirik veriler ışığında tasarlanacak; elde edilen bulgular hem kapsamlı bir çalıştay raporuyla kamuoyuyla paylaşılacak hem de akademik çıktılara dönüştürülerek literatüre kazandırılacak. Ortaklık, bölgesel politika oluşturma ve sürdürülebilir istihdam modellerinin geliştirilmesi açısından örnek teşkil etmeyi amaçlıyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İLE ERZURUM ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU (İŞKUR) İL MÜDÜRLÜĞÜ, BÖLGESEL İSTİHDAM SORUNLARINA KALICI VE BİLİMSEL ÇÖZÜMLER ÜRETMEK ÜZERE ÖRNEK BİR ORTAKLIĞA İMZA ATTI. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN ÜÇ ÖNEMLİ PROJE RESMEN BAŞLADI.