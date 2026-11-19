Kütahya'da erişilebilirlik çalıştayı düzenlendi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ve Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği iş birliğiyle hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan 'Afetlerde Hayat Kurtaran Erişilebilirlik Projesi' kapsamında Kütahya'da bir çalıştay gerçekleştirildi. Etkinlik, Kütahya AFAD İl Müdürlüğü ev sahipliğinde yürütüldü ve kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

çalıştay katılımcıları ve gündemi:

Çalıştaya Kütahya Vali Yardımcısı Selami Korkutata, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Himmet Sarıyar ile kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, üniversite akademisyenleri, Hatay ve Şırnak AFAD il müdürlüklerinin temsilcileri ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. Çalıştayda öncelikli olarak engelli ve özel ihtiyaçlı bireylerin afet öncesi, afet anı ve afet sonrası karşılaşabileceği sorunlar ele alındı.

afet anında güvenlik, tahliye ve erişilebilir müdahaleler:

Vali Yardımcısı Selami Korkutata başkanlığında yapılan oturumlarda, afet anında engelli vatandaşların güvenliğinin sağlanması, erişilebilir tahliye yöntemlerinin geliştirilmesi ve müdahale ekiplerinin özel ihtiyaçlı bireylere yönelik kapasitesinin artırılması vurgulandı. Özellikle işitme, görme ve hareket kısıtlılığı bulunan kişilerin doğru bilgiye erişebilmesi ve arama-kurtarma süreçlerinden etkin yararlanabilmesi için adaptif iletişim ve erişim yöntemlerinin önemine dikkat çekildi.

Kamu kurumları ve STK'ların görev ve sorumluluklarının netleştirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan destek mekanizmalarının kurulması üzerine değerlendirmeler yapıldı. Çalıştayda dile getirilen temel hedeflerden biri de "Afetlerde hiçbir vatandaş geride kalmamalı" ilkesi doğrultusunda hareket etmektir.

yerel hazırlık örnekleri ve kapasite değerlendirmesi:

Toplantıda Kütahya Belediyesinin afet hazırlık çalışmaları da masaya yatırıldı. Belediyenin 31 kişilik Kentsel Arama Kurtarma Ekibinin akreditasyon sürecini tamamladığı, ayrıca iki belediye personelinin işaret dili eğitimi aldığı paylaşıldı. Bu adımlar, yerel müdahale kapasitesinin geliştirilmesine dönük somut örnekler olarak öne çıktı.

Ancak çalıştayın katılımcıları, sürdürülebilir erişilebilirlik için yalnızca ekip sayısının artırılmasının yeterli olmadığını; bilgilendirme altyapısının, tahliye planlarının ve toplumsal farkındalığın eş zamanlı güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Müdahale ekiplerinin eğitiminde erişilebilir iletişim teknikleri ve özel ihtiyaçlı bireylere yönelik senaryoların rutin olarak çalışılması gerektiği vurgulandı.

Çalıştay sonunda, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında daha yakın iş birliğine dayanan adımların atılması ihtiyacı yeniden teyit edildi. Önümüzdeki dönemde erişilebilir tahliye yöntemleri, iletişim kanalları ve koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesine ilişkin somut planların oluşturulması hedefleniyor.

KÜTAHYA’DA AFETLERDE ENGELLİLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ