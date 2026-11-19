Çantayı dükkan camına astı, sahibini bekliyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde dikiş makinesi tamircisi Süleyman Altunay (60), işyeri önünde bulunan bir çantanın sahibini arıyor. Çantanın içinde 10 bin liranın üzerinde para olduğu belirtiliyor.

Çantanın bulunma süreci:

Birkaç gün önce dükkânın önüne gelen bir kadın, içinde para olan küçük bir çanta bulduğunu söyleyerek Altunay'a teslim etti. Altunay, "Bana 'Sizden mi düştü?' diye sordu. Ben de çantayı iş yerimin camına astım. Belki birisi arar, sorarsa haber veririm diye düşündüm." dedi.

Altunay, sahibinin çıkmasını beklediğini ve çantanın içindeki paranın miktarını kimseyle paylaşmayarak, paranın gerçek sahibine ulaşmasını amaçladığını vurguladı.

İlerleyen adımlar ve teşekkür:

Altunay, "Şu anda sahibini bekliyorum. Eğer yarın akşama kadar gelen olmazsa polis karakoluna evrak karşılığında teslim edeceğim" diye konuştu. Sahibi ortaya çıktığında gerekli evrak veya bilgi karşılığında parasını teslim edeceklerini belirtti.

Parayı bulan kadına da teşekkür eden Altunay, "İnsanların hayatı zaten bir mücadele. Belki elektrik faturasını yatırmaya, su faturasını ödemeye gitti ya da altın bozdurdu. Bilemeyiz. Allah kolaylık versin, yaşam kolay değil. Parayı bulan kişiye de teşekkür ediyorum. En azından helaline haram katmak istemediği için gelip bize teslim etti. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SAMSUN’DA DİKİŞ MAKİNESİ TAMİRATI YAPAN ESNAF SÜLEYMAN ALTUNAY, İŞ YERİNİN ÖNÜNDE BULUNAN VE İÇERİSİNDE 10 BİN LİRANIN ÜZERİNDE PARA OLAN ÇANTANIN SAHİBİNİ ARIYOR.