olayın gelişimi:

Bingöl'de bir binanın çatısında mahsur kalan bir kedi, çevredeki vatandaşların fark etmesiyle gündeme geldi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, kısa sürede olay yerine ulaştı.

itfaiyenin müdahalesi:

Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışmaya başladı. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle kedi bulunduğu yerden alınarak güvenli bir şekilde indirildi.

sonuç ve değerlendirme:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kedi sağ salim kurtarıldı. Olay, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı ve yetkililer benzer durumlarda vatandaşların ilgili birimleri bilgilendirmesinin önemine dikkat çekti.

BİNGÖL’DE BİR BİNANIN ÇATISINDA MAHSUR KALAN KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.