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Çalışanların yönlendirdiği iyilik: LC Waikiki’nin dayanışma modeli

LC Waikiki, çalışanların yönlendirdiği İyilik Mağazası ile 2026'da 939 çalışanın katkısıyla 6.084 kişiye giyim desteği sağladı; 26.839 ürün ulaştı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Çalışanların yönlendirdiği iyilik: LC Waikiki’nin dayanışma modeli

İyilik mağazası modeli:

LC Waikiki, iyilik ve dayanışmayı kurum içi bir refleks haline getirmeyi hedefleyen bir yaklaşım benimsedi. Şirket, 13 Kasım Dünya İyilik Günü vesilesiyle öne çıkan İyilik Mağazası uygulamasıyla yardımın alıcı odaklı değil, çalışanların çevrelerinde tespit ettikleri ihtiyaçlara dayalı olarak şekillendiği bir model kurdu. Uygulama, 6 Şubat depremlerinin ardından acil ihtiyaçları karşılamak için başlatıldı ve zaman içinde kalıcı bir iç mekanizmaya dönüştü.

Bu model, yalnızca ürün dağıtımıyla sınırlı kalmıyor; çalışanların farkındalığını ve harekete geçme niyetini ön plana çıkarıyor. Şirket, yılı kurum içinde "LC Waikiki’de İyilik Var" duyurusu ile 2026 yılını İyilik Yılı ilan ederek her ay en az bir sosyal fayda projesi gerçekleştirdi.

çalışan yönlendirmesi nasıl işliyor:

Uygulamanın temelinde çalışanların gönüllü katılımı bulunuyor. Çalışanlara, içeriğinde giyim seçeneklerinin yer aldığı bir form gönderiliyor; çevrelerinde desteğe ihtiyaç duyan bir kişi tespit etmeleri halinde bu kişinin bilgilerini paylaşarak ihtiyaca uygun ürünleri seçiyorlar. Şirket, iletilen bilgileri ve seçilen ürünleri ilgili kişilere ulaştırıyor. Bu süreç, yardımın doğrudan ve hedefe yönelik olmasını sağlıyor ve klasik yardım modellerinden ayrışıyor.

2026 raporu ve etkileri:

Uygulamanın 2026 verileri, modelin kurum kültüründe karşılık bulduğunu gösteriyor: 939 çalışanın katılımıyla 6.084 kişiye ulaşıldı ve toplam 26.839 adet ürün ihtiyaç sahiplerine iletildi. Bu rakamlar, çalışanların yönlendirmesiyle şekillenen dayanışmanın somut bir çıktısı olarak sunuluyor.

LC Waikiki, iyiliğin tek bir güne sıkışmaması gerektiğini vurguluyor ve çalışanın çevresinde gördüğü ihtiyacı paylaşmasının, harekete geçmesinin ve başkalarının yaşamına dokunmasının günlük hayatın bir parçası haline gelmesini hedefliyor. İyilik Mağazası uygulaması, kurum içinde güven ve gönüllü katılımın pratikte nasıl uygulanabileceğine dair bir örnek teşkil ediyor.

İYİLİK MAĞAZASI SAYESİNDE 2026 YILINDA 6 BİN 84 KİŞİYE ULAŞILIRKEN 26 BİN 839 ADET ÜRÜN İHTİYAÇ...

İYİLİK MAĞAZASI SAYESİNDE 2026 YILINDA 6 BİN 84 KİŞİYE ULAŞILIRKEN 26 BİN 839 ADET ÜRÜN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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