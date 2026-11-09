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Sis gölgesinde bir sabah: İstanbul kartpostal görüntülere büründü

İstanbul sabahını etkisi altına alan yoğun sis, yüksek yapıları örtüp kartpostal görüntüler oluşturdu; görüş düşüşü trafikte aksamaya ve kazalara yol açtı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Sis gölgesinde bir sabah: İstanbul kartpostal görüntülere büründü

Sabah sisinin etkileri:

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis, kent genelinde hayatı ve ulaşımı zorlaştırdı. İşe gitmek için yola çıkanlar, görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafikte kontrollü ilerlemek zorunda kaldı; bazı noktalarda yoğunluk ve aksamalara neden oldu.

Sis nedeniyle bazı bölgelerde zincirleme trafik kazaları meydana geldi ve yer yer trafik akışı etkilendi.

Havadan kaydedilen görüntüler:

Güneş ışınlarının sis tabakasının arasından süzülmesiyle ortaya çıkan manzara, dronla havadan görüntülendi. Yüksek yapılar adeta bir sis denizinin içinde kaldı ve ortaya çıkan sahneler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kayıtlardaki atmosferik sahneler, kentin hem günlük yaşamını nasıl etkilediğini hem de İstanbul'un nadir görülen görsel yönünü ortaya koydu; görüntüler izleyenleri hayran bıraktı.

İSTANBUL’DA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, KENT GENELİNDE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER...

İSTANBUL’DA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, KENT GENELİNDE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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