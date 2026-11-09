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Ahlat'ta karla kaplı arazide 126 küçükbaş köylülere teslim edildi

Bitlis'in Ahlat ilçesi Yuvadamı köyünde kar ve tipi nedeniyle kaybolan 126 küçükbaş, jandarma ve vatandaşların çalışmasıyla bulunup sahiplerine teslim edildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ahlat'ta karla kaplı arazide 126 küçükbaş köylülere teslim edildi

Ahlat'ta karla kaplı arazide 126 küçükbaş köylülere teslim edildi

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Yuvadamı köyünde kar ve tipi nedeniyle kaybolan 126 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri ile vatandaşların ortak çalışması sonucu bulundu. Zorlu hava koşullarına rağmen yürütülen aramalar olumsuz bir durum yaşanmadan sonuçlandı.

ihbar ve arama çalışmaları:

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirimle gündeme geldi. İhbar üzerine Ahlat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki asayiş timleri hızla harekete geçti ve köylülerle koordineli biçimde arama faaliyeti başlattı. Ekipler, karla kaplı arazide sistemli bir tarama yaptı.

bulunan hayvanların teslimi:

Arazide yürütülen çalışmalar sonucunda kaybolan hayvanların tamamı tespit edildi. Bulunan küçükbaşlar jandarma ekipleri tarafından kontrol edilip sahiplerine teslim edildi. Yetkililer, benzer durumlarda zaman kaybetmeden 112'yi aramanın önemine dikkat çekti.

BULUNAN HAYVANLAR, JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.

BULUNAN HAYVANLAR, JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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