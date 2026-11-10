Darende'de 88. yılda Atatürk'e saygı buluşması

Darende'de anma töreni

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Anıt önünde başlayan tören:

Tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Program, katılımcıların saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Eğitim programı ve sanatlı anma:

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki etkinlikte öğrenciler, Atatürk'ün sevdiği "Manastır" türküsünü seslendirdi ve şiirler okudu. Sahneye konan "Benim Adım Mustafa" adlı oratoryo, salonda duygulu anlar yaşattı.

Törene Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci, Belediye Başkanı Alican Bozkurt, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, toplumsal hafızanın canlı tutulmasına ve genç kuşaklara aktarılan anma geleneğinin sürdürülmesine işaret etti.

DARENDE’DE ATATÜRK, 88. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI