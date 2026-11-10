Darende'de Mollauşağı'nda ihtiyaçlar mahallede çözüme taşınıyor

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, mahalle ziyaretleri kapsamında Mollauşağı Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette muhtar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Bozkurt, bölgedeki talep ve beklentileri yerinde dinleyerek saha incelemesi yaptı.

saha incelemesi ve taleplerin yerinde değerlendirilmesi:

Mahallede gerçekleştirilen incelemede yol, altyapı ve ortak kullanım alanlarına ilişkin ihtiyaçlar değerlendirildi. Vatandaşların ilettiği öneriler ve eksiklikler not alındı; yapılması planlanan çalışmalar için öncelikler ve uygulama yöntemleri üzerinde istişarelerde bulunuldu.

eşit hizmet anlayışı ve kalıcı çözümler:

Bozkurt, Darende'nin tüm mahallelerine eşit hizmet anlayışı ile yaklaştıklarını vurguladı. Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ortaya çıkan ihtiyaçlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Toplantı sırasında muhtar ve mahalle temsilcilerinin öncelikli talepleri tartışıldı; gerekli görülen konuların takip edilmesi ve kısa ile orta vadeli planlara dahil edilmesi kararlaştırıldı. Bozkurt, benzer saha ziyaretlerinin diğer mahallelerde de devam edeceğini ifade etti.

DARENDE’DE MAHALLELERİN SORUNLARI YERİNDE TESPİT EDİLİYOR