İstanbul'da 2027 Avrupa Oyunları hazırlığı: gençlere yatırım ve yaklaşık 6 bin sporcu hedefi

TBMM'de sunum: bütçe önceliği gençlik ve spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın 2027 merkezi yönetim bütçe teklifi ile 2025 kesin hesap ve Sayıştay raporlarını sundu. Sunumunda 2027 bütçesinin merkezinde gençlere yönelik imkanların güçlendirilmesinin, eğitimin güvenli ve nitelikli sürdürülmesinin, spora erişimin yaygınlaştırılmasının ve sürdürülebilir sportif başarıların artırılmasının yer aldığını vurguladı.

Bakan Bak, gençlerin bugün bilim, teknoloji, sanat ve sporda aktif rol aldıklarını belirterek bu birikimin ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Bireysel gelişim ve gençlik hizmetleri

2002 yılında 9 olan gençlik merkezi sayısının bugün 81 ilde 589a ulaştığını belirten Bakanlık, bu merkezlerde bilimden teknolojiye, kültürden sanata, spordan sosyal sorumluluk faaliyetlerine kadar geniş bir eğitim yelpazesi sunduğunu aktardı. Gençlik faaliyetlerinin her yere ulaştırılması amacıyla üniversitelerde de dahil olmak üzere toplam 358 Genç Ofisi kuruldu.

Özel gereksinimli gençlere erişimi artırmak için Mersin Mezitli, Balıkesir, Isparta ve Malatya'da hizmete açılan Engelsiz Gençlik, Spor ve Yaşam Merkezleri gibi uygulamalar yaygınlaştırılıyor. ÜNİDES programı kapsamında bugüne kadar 5 bin 822 projeye yaklaşık 437 milyon 805 bin lira kaynak aktarıldı.

Gençlik kampları ağı da büyüyor; 50 deniz ve doğa temalı kamp ile 11 ayrı kampta kurulan Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri gibi uygulamalarla gençlere uygulamalı eğitimler veriliyor. Bakanlığın verdiği bilgiye göre 2026 Ekim itibarıyla gençlik kamplarına katılan genç sayısı 155 bin 713 olarak kaydedildi.

Eğitim, teknoloji ve istihdam odaklı programlar

Bakan Bak, 21. yüzyıl rekabetinin bilim ve teknolojiye bağlı olduğuna işaret ederek 105 Deneyap Teknoloji Atölyesinde 16 bin 113 gencin eğitim gördüğünü, 554 aktif eğitmenle robotikten yapay zekaya 11 alanda uygulamalı dersler verildiğini söyledi. GENÇ-2030 atölyelerinde ise bugüne kadar 72 bin 665 gence ulaşıldı.

Sanayi ile iş birliği içinde yürütülen Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında ilk etapta 110 projeye destek sağlandı; eş finansmanla toplam proje bütçesi 1 milyar 575 milyon 35 bin 811 liraye ulaştı. İkinci etapta 28 yeni proje için öngörülen eş finansmanlı bütçe yaklaşık 2 milyar 806 milyon 350 bin lira olarak açıklandı.

Gönüllülük, bağımlılıkla mücadele ve çevre politikaları

Gönüllülük çalışmaları Damla Gönüllülük Hareketi ve AnadoluyuzBİZ gibi programlarla sürdürülüyor. Bakanlık platformunda kayıtlı gönüllü sayısı 542 bin 84, gönüllü arayan kurum sayısı ise 3 bin 716. Geçen yıl 30 milyon lira bütçeli çağrıda 73 projeye 8 milyon 185 bin lira destek verildi.

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarında 81 ilde 12 bin 48 personele farkındalık eğitimi verildi, Yeşilay iş birliğiyle yetiştirilen 552 formatör görev yapıyor. Gençlik merkezleri, yurtlar ve spor merkezlerinde on binlerce genç eğitimlere katılırken Adım Adım El Ele programı çerçevesinde sivil toplum ve kulüplere yönelik 200 milyon lira proje çağrısı yapıldı.

Çevre ve enerji verimliliği uygulamalarında yeşil enerji sistemleri ve su tasarrufu önlemleriyle tesislerde ortalama yüzde 25 enerji tasarrufu sağlandığı, yurtlardaki su tüketiminin öğrenci başına 70 litreye indirildiği bildirildi. COP31 kapsamında gençlerin katılımı ve Antalya'da açılan COP31 Gençlik Evi gibi girişimler de vurgulandı.

Yurtlar, burslar ve öğrenci hizmetleri

Bakanlık, yurt hizmetlerinde kapsamlı bir büyümeyi rakamlarla aktardı. 2002'de 190 yurt ve 182 bin 258 yatakla başlayan hizmet, bugün 81 il, 271 ilçe ve KKTC dahil 880 yurt ile 1 milyon 3 bin 259 yatak kapasitesine ulaştı. 2026-2027 döneminde yurtlara başvuran 313 bin 926 öğrenciden 301 bin 677si yerleştirildi; yerleştirme oranı yüzde 96.

Burs ve öğrenim kredisi desteği de sürdürüyor; lisans öğrencilerine aylık 4 bin, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin, doktora öğrencilerine 12 bin lira seviyesinde destek sağlanıyor. Toplamda 1 milyon 518 bin 166 öğrenci burs veya kredi desteği alıyor.

Yurtlarda ücretsiz kahvaltı ve akşam yemeği veriliyor; menüler diyetisyen ve gıda mühendisleri gözetiminde hazırlanıyor. Psikososyal destek platformu, Kasım 2026 itibarıyla kayıtlı 31 bin gencin hizmet aldığı bir yapı; platformda halen 243 bin aktif kullanıcı bulunuyor.

Spor altyapısı, tesisler ve yatırımlar

Bakanlık, Türkiye genelinde 5 bin 564 Bakanlığa bağlı, desteklerle birlikte 10 bin 491 gençlik ve spor tesisinin hizmet verdiğini belirtti. 2026 yılında 247 tesis tamamlandı, yapımda 565 tesis ve proje/ihale sürecinde 810 yeni tesis bulunuyor.

Stadyum yatırımlarında planlanan 49 projenin 42si tamamlandı; Yeni Ankara Stadyumu ise 50 bin seyirci kapasiteli olarak sosyal ve kültürel alanlarla tasarlanıyor. Lisanslı sporcu sayısı 2002'de 278 bin 46 iken bugün 19 milyon 662 bin 385e yükseldi.

Yetenek tarama ve okul sporları

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında bugüne kadar 6 milyon 462 bin 483 öğrencinin ölçümleri yapıldı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında yaklaşık 3 milyon öğrenci GSB okul sporları faaliyetlerinde yer aldı. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çerçevesinde ise 765 havuzda bugüne kadar 12 milyon kişiye yüzme eğitimi verildi.

Uluslararası başarılar ve ödüller

Ekim ayı itibarıyla milli sporcuların uluslararası organizasyonlarda elde ettiği madalya toplamı 5 bin 862 olarak açıklandı. Taranto 20. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye 111 madalya ile 2. sırada yer aldı. Voleybolda Filenin Sultanları 2026 FIVB Milletler Ligi ve CEV Avrupa Şampiyonası başarılarıyla dikkat çekti; olimpiyatlara doğrudan katılım hakkı kazanıldı.

Güreşte Rıza Kayaalp'in 13. kez Avrupa şampiyonu olması, motor sporlarda Ali Türkkan'ın FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda şampiyonluğu, para yüzmede Defne Kurt'un beş altın madalyası gibi bireysel başarılar paylaşıldı. Toplamda milli sporculara, antrenörlere ve kulüplere 700 milyon 405 bin lira ödül takdim edildi.

Uluslararası organizasyonlar ve 2027 Avrupa Oyunları

Bakanlık, uluslararası organizasyon tecrübesinin altını çizerek İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları için hazırlıkları sürdürdüğünü ve organizasyonda yaklaşık 6 bin sporcunun ağırlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Bakanlık bu organizasyonu, 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları adaylığına hazırlık sürecinin bir parçası olarak görüyor.

Ayrıca Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin beş yıllık anlaşmayla 2031 sezon sonuna kadar takvimde yer alacağı, 2027 UEFA Konferans Ligi finali ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ortak ev sahipliği gibi uluslararası etkinliklere ev sahipliği tecrübesi hatırlatıldı.

Deprem bölgesi yatırımları ve sosyal sorumluluk

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 8 milyar 890 milyon 282 bin lira yatırımla 12 bin 106 yatak kapasiteli 11 öğrenci yurdu ve 131 gençlik ve spor tesisi tamamlandığı; bakım-onarım işi kapsamında 486 işin 3 milyar 385 milyon 157 bin lira bedelle tamamlandığı belirtildi. Bölgedeki yeni yapım ve proje çalışmaları için ise yüz milyonlarca liralık ek planlamalar devam ediyor.

Bütçe büyüklüğü ve program dağılımı

Bakanlık için 2027 yılı toplam bütçe ödeneği 399 milyar 705 milyon 558 bin lira olarak öngörülüyor. Bu ödeneğin dağılımında personel ve SGK giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler, sermaye giderleri ve sermaye transferleri gibi kalemler ayrıntılı şekilde yer aldı. Program bazında Gençlik Programı, Sporun Geliştirilmesi ve Yükseköğretim Hizmetleri gibi başlıklara önemli kaynaklar tahsis edildi.

Komisyon sunumunda Bakanlık yetkilileri, harcamaların izlenmesi, projelerin şeffaf yürütülmesi ve gençlerin eğitim ile spor alanında fırsat eşitliğinin sağlanması hedeflerinin öncelikli kalacağı taahhüt edildi.

Bakan Bak: "2027 Avrupa Oyunları’nda yaklaşık 6 bin sporcuyu ağırlayacağız"