Mahallede sorunlar konuşuldu: esnafın talepleri belediye gündeminde

Odunpazarı'nda saha çalışması

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, mahalle buluşmaları kapsamında Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Toplantıya Odunpazarı Belediyesi başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı.

esnafın talepleri ve gözlemleri:

Başkan Kurt, esnafın talep, istek ve şikâyetlerini dinleyerek günlük ticari yaşamlarında karşılaştıkları sorunları not aldı. Esnafla yapılan sohbetlerde işletmelerin işleri, satışlardaki değişimler ve belediyeden beklentiler ayrıntılı şekilde ele alındı.

Görüşme sırasında esnaf, özellikle maliyet artışları, kira yükleri ve müşterilerin azalan alım gücü gibi konularda yaşadıkları güçlükleri aktardı. Başkan Kurt, bu geri bildirimlerin mahalle hizmetlerine yön verme açısından belirleyici olacağını vurguladı.

belediyenin yaklaşımı ve değerlendirmeler:

Kurt, Türkiye genelinde hissedilen ekonomik kriz ortamının küçük işletmeleri olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Toplumun geniş bir kesimini etkileyen bu sürecin, hem esnaf hem de tüketiciler açısından sorun yarattığını ifade etti.

Yerel yönetimlerin halktan kopuk olamayacağını belirten Kurt, yurttaşlarla ve esnafla sürekli iletişim halinde olmanın önemini aktardı. Belediye olarak sorunları yerinde dinleyerek çözüm üretmeye çalıştıklarını, ayrıca hizmetlerin planlanmasında mahalle geri bildirimlerinin öncelikli olduğunu söyledi.

Görüşme sonunda Başkan Kurt, esnafa hayırlı işler dileyerek onların taleplerinin takipçisi olacaklarını bildirdi. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve notların paylaşılmasıyla sona erdi.

Odunpazarı yönetiminin bu tür buluşmaları, mahallelerdeki ihtiyaçları doğrudan görünür kılarak yerel hizmetlerin yönlendirilmesine zemin hazırlıyor. Başkan Kurt, belediyecilik anlayışlarını ise halkçı ve sosyal belediyecilik ilkeleriyle sürdürdüklerini belirtti.

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANI KAZIM KURT, EMEK MAHALLESİ ZİYA GÖKALP CADDESİ ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ.