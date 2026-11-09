Atatürk’ün ilke ve devrimlerini yaşatma sorumluluğumuz sürüyor

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın 10 Kasım mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Kurtuluş Savaşı’nın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 88’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk’ü anmanın ve mirasına sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Atatürk’ü anmanın anlamı:

Başkan Köksal Aras, Atatürk’ü anmanın sadece anma törenleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, bunun bağımsızlık tutkusu, çağdaşlaşma ideali, akla ve bilime verdiği değer, eşitlik ve özgürlük anlayışı gibi temel ilkelerin benimsenmesi ve günlük hayatta yaşatılması olduğunu vurguladı. Bu değerlerin toplumun her kesiminde korunmasının, Atatürk’ün mirasını canlı tutmanın yolu olduğunu söyledi.

Cumhuriyet ve gelecek sorumluluğu:

Köksal Aras mesajında, bugün özgürce yaşama, düşüncelerini serbestçe ifade etme ve gelecek hakkında söz sahibi olabilmenin Kurtuluş Savaşı’nda verilen mücadeleye ve ardından kurulan Cumhuriyet’e borçlu olduğumuzu hatırlattı. Başkan, bu bilinçle Cumhuriyet’e, demokrasiye, laikliğe, eşitliğe ve özgürlüklere sahip çıkmanın en temel görevimiz olduğunu belirtti.

Mesajında ayrıca en büyük sorumluluğun Atatürk’ün fikirleri ve devrimleriyle yolumuzu aydınlatan mirasını aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımak olduğunu söyleyen Köksal Aras, çocuklarımıza ve gençlerimize aydınlık, özgür ve eşit bir gelecek bırakmak için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Başkan Köksal Aras mesajını şu sözlerle tamamladı: Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve sonsuz özlemle anıyorum.

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GONCA KÖKSAL ARAS, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU, BAĞIMSIZLIK MÜCADELEMİZİN ÖNDERİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ARAMIZDAN AYRILIŞININ 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI.