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Atatürk'ün 88. ölüm yıldönümünde Ersoy'dan sahip çıkma ve yarınlara aktarma vurgusu

Bakan Ersoy, Atatürk'ün 88. ölüm yıldönümünde Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkma ve kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarma kararlılığını vurguladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 17:16

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EDİTÖR: Merve Çelik

Atatürk'ün 88. ölüm yıldönümünde Ersoy'dan sahip çıkma ve yarınlara aktarma vurgusu

Ersoy'dan 10 Kasım mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkarak gelecek nesillere daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakma taahhüdünü yineledi. Ersoy, Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti ve her 10 Kasım'da milletle birlikte onun hatırası etrafında buluştuklarını ifade etti.

mesajın ana vurguları:

Ersoy mesajında, Atatürk'ün eserlerine sahip çıkma, fikirlerini anlama ve emanet ettiği Cumhuriyet'i ileriye taşıma kararlılığını yenilediklerini aktardı. Her 10 Kasım'da aziz hatıra etrafında buluşmanın önemine değinen Bakan, Cumhuriyet'in kazanımlarını koruyarak eser ve hizmetlerle Atatürk'ün hatırasını yaşatma iradesini vurguladı.

kültür ve gelecek vizyonu:

Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara değinen Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her alandaki ilerleyişine katkı sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyarak bilimde, kültürde, sanatta ve ekonomide daha güçlü bir Türkiye inşa etmeyi, bu büyük emaneti Türkiye Yüzyılıyla taçlandırmayı ortak sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Atatürk'ün hatırasını, ülkemize kazandıracağımız eserlerle ve milletimize sunacağımız hizmetlerle yaşatma kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Bağımsızlığımızı hangi fedakarlıklarla kazandığımızı hatırlıyor, gelecek nesillere daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmanın sorumluluğunu yüreğimizde hissediyoruz.

Mesajında ayrıca Türkiye'nin kültürel zenginliğini koruma, ortak hafızayı yaşatma ve medeniyet birikimini gelecek kuşaklara aktarma hedeflerinin sürdüğünü belirten Ersoy, bu anlayışla yürütülen çalışmaların Cumhuriyet mirasına bağlılık çerçevesinde devam edeceğini kaydetti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY (ARŞİV)

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY (ARŞİV)

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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